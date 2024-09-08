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蘇花鐵公路中斷…台鐵、立榮加班疏運 預估搶通時間曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供

台9線蘇花公路164.5公里處崇德段今天午後因大雨坍方，泥流淹沒鄰近的北迴線和仁與崇德間鐵軌，東、西正線被覆蓋長度分別為200、150公尺，鐵公路雙向中斷。台鐵決定南迴線對號列車全面開放站票並加開列車，立榮航空今、明兩加增開班機疏運。公路局預估最快今晚可以搶通，台鐵官網目前預估明天中午12時恢復通車。

台鐵公司表示，受公路土石泥流影響，北迴崇德=和仁間路線遭土石流覆蓋，造成路線中斷。受影響範圍為西正線K56+850-K57+000，及東正線 K56+850－K57+050(東正線)，受影響路線長度西正線150公尺，東正線200公尺。因山區仍有雨勢，台鐵花蓮工務段已調派兩輛挖土機在現場待命，並持續調度人員及機具，待土石穩定後展開搶修工作。

台鐵表示，因路線受阻，南下對號列車行駛至羅東，區間車行駛至和仁；北上列車全部行駛至花蓮。為加強疏運，南迴線對號列車全面開放站票，下午5時01分加開花蓮往新左營對號列車，另預計晚間7時前再加開一列花蓮往新左營全車自由席新自強號。為接駁432次旅客於新左營站銜接高鐵列車，已協調高鐵公司加開一列全車自由席列車。

立榮航空也因應鐵公路中斷，今、明兩天增開加班機。今天晚間6時30分加開台北往花蓮班機，晚間7時50分加開花蓮往台北班機。明天上午9時55分加開台北往花蓮班機，11時15分加開花蓮往台北班機。

今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
今天午後一場大雨，造成蘇花公路土石流，泥流漫淹過北迴線崇德路段，東西正線全被土石淹沒。圖／民眾提供
台鐵官網預估北迴線交通恢復時間為明天中午12時。圖／翻攝台鐵官網
台鐵官網預估北迴線交通恢復時間為明天中午12時。圖／翻攝台鐵官網

台鐵 立榮航空 花蓮 蘇花公路

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