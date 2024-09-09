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健康你我他／吃軟不吃硬 顧牙齒老本
長久以來，我有一口好牙，年輕時不曾看過牙醫，步入中年後，看到醫學報導最好半年洗牙一次，從此，就固定每半年到牙醫診所洗牙，以確保牙齒口腔健康。
未料，多年前一次吃飯時吃到硬食物，上排一顆牙齒竟然應聲斷落，幸好沒有吞下肚。情急之下，趕緊到牙醫診所就醫，牙醫診斷因年紀大導致牙齦狀況不佳，建議植牙或裝置活動假牙。
植牙療程繁複，牙齦需小開刀又花費不貲，只好接受裝置活動假牙。雖然活動假牙有每天從口腔裝上卸下的不便，不過幾經考慮，最終選擇裝置活動假牙。多年下來習慣成自然，也不覺得有多不方便。
有了斷牙的前車之鑑，現在我吃食物更小心翼翼，深怕牙齒再掉落。吃飯時，盡量避開硬質食物，如啃雞腿、咬嚼根莖類等，改食用蛋、豆腐及魚肉等；至於水果，如啃食芭樂、蘋果、棗子及梨子等，我一概不吃而改吃香蕉、木瓜及芒果等軟肉水果。
為了顧及全方位攝取營養，有時還是多方面食用各種菜餚或水果，但抱持「小心不蝕本」思維，餐飲上仍舊小心謹慎，「細嚼慢嚥」才不至於再次傷害到牙齒。
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