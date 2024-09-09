食在營養／木耳高纖低熱量 防癌減重降三高

黑木耳、白木耳膳食纖維豐富。本報資料照片 木耳是一種菇類、富含蛋白質的蔬菜。不論黑木耳、白木耳，營養價值都很高，膳食纖維豐富，更富含多醣體、必需胺基酸、鉀、鈣、維生素A等營養素，可防癌及提升免疫力，尤其黑木耳可預防三高、減重，白木耳則有美容養顏、潤肺滋陰等功效。

口感滑脆的黑木耳及白木耳，都是高纖又熱量低的蔬菜，春秋兩季是盛產期。黑木耳又名桑耳、白背毛木耳，常見生鮮黑木耳及乾黑木耳兩種；白木耳別稱銀耳，分為生鮮白木耳及乾白木耳兩種。

營養師劉怡里表示，黑木耳的蛋白質、膳食纖維含量高，必需胺基酸如麩胺酸、甲硫胺酸的含量高，高鉀，尤其富含多醣體，可防癌、預防三高、促進排便順暢及減重，還可穩定餐後血糖；白木耳也含有多醣體，除了可防癌外，更因含有維生素A及β-胡蘿蔔素，具有美肌護膚作用，因而被喻為「窮人的燕窩」。

黑木耳主要營養成分來自於膳食纖維及多醣體，又是高鉀、蛋白質含量高的蔬菜，吃下肚會有飽足感，是預防心血管、助膽固醇代謝的好食材。但如果要將黑木耳打成汁飲用，建議不要打得太細，更不要加糖，以免瘦身不成反而變胖。

白木耳含有特別的維生素A及β-胡蘿蔔素營養成分，劉怡里說，維生素A是對皮膚好的營養素，具有修復作用，白木耳的必需胺基酸及蛋白質成分也高，所以常吃白木耳有養顏美容功效。相傳慈禧太后每天早上都喝一碗白木耳湯，可以延年益壽又凍齡抗老。

抗凝血 手術前不宜吃

中醫認為，黑木耳有活血化瘀作用，白木耳則有潤肺滋陰、美肌護膚的效用。不過，劉怡里提醒，黑木耳有抗凝血功能，若吃過量易有凝血方面問題，不易凝血的人要少吃，在手術前、拔牙前後及女性生理期前後，最好不要食用。一天吃少量的100至200克黑木耳，則不會有影響。