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大雨斷東部交通 台鐵晚間7時再加開1列新自強號

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大雨打亂東部交通，花蓮北上鐵公路中斷，大批旅客在花蓮火車站苦候。記者王燕華／攝影
大雨打亂東部交通，花蓮北上鐵公路中斷，大批旅客在花蓮火車站苦候。記者王燕華／攝影

花蓮山區今天中午過後下起大雨，造成花蓮往北鐵公路交通雙雙中斷，打亂東部交通，台鐵公司表示，目前中西正線均被土石流覆蓋淹沒、路線中斷，現場已有花蓮工務段同仁及2輛挖土機待命中，並持續調集支援人力及推土機，待現場土石穩定後，立即展開搶修工作。

台鐵表示，目前旅客列車南下對號列車行駛至羅東，區間車行駛至和仁；北上列車全部行駛至花蓮。為加強旅客疏運，南迴線對號列車全面開放站票，並已於下午5時01分加開花蓮往新左營對號列車。

另預計晚間7時前再加開一列花蓮往新左營全車自由席新自強號；為接駁432次旅客於新左營站銜接高鐵列車，已協調高鐵公司加開一列全車自由席列車。

台鐵表示，因公路尚未搶通，無法辦理公路接駁，將配合公路搶通後，辦理公路接駁。

針對災害情況及因應措施，台鐵說明，今下午1時33分接獲公路有土石坍塌情況，立即研議預警性封路並加強現場監控；下午1時53分花蓮工務段通報，崇德=和仁間（K56+950處）因公路土石流淹沒至鐵路路線上，造成崇德=和仁間雙線不通，下午1時54分起封鎖崇德=和仁間路線。

台鐵指出，目前西正線K56+850-K57+000、東正線K56+850-K57+050均被土石流覆蓋淹沒，造成路線中斷。現場已有花蓮工務段同仁及兩輛挖土機待命中，並持續調集支援人力及推土機，待現場土石穩定後，在兼顧安全情況下，立即展開搶修工作。

台鐵表示，目前旅客列車南下對號列車行駛至羅東，區間車行駛至和仁；北上列車全部行駛至花蓮。

交通部公路局表示，蘇花公路崇德路段因0725凱米颱風後，造成台9線164.5k高達1,000公尺上邊坡崩坍，巨量土石仍蓄積於高位邊坡，今下午1時起，受對流雲系發展旺盛影響，崇德路段發生持續性強降雨，造成台9線164.5k上邊坡發生土石如洪流般洩流過公路，並淹沒台鐵崇德至和仁間東正線k56+950。

公路局表示，公路局東區養護工程分局南澳工務段進駐機具已前往搶修中，和仁至崇德路段自下午2時起只出不進，「搶通時間評估中」，後續開放時間另公告。

台9線164K 500（崇德路段）土石流。圖／交通部公路局提供
台9線164K 500（崇德路段）土石流。圖／交通部公路局提供
台9線164K 500（崇德路段）土石流。圖／交通部公路局提供
台9線164K 500（崇德路段）土石流。圖／交通部公路局提供

台鐵 土石流 花蓮 蘇花公路

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