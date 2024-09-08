未來一周溼答答！明起雨勢兩階段變化 還有熱帶擾動恐生成

未來1周溼答答。中央氣象署預報員林定宜表示，明後2天台灣受低氣壓影響，北部、東北部有較大雨勢，雖周三雨勢趨緩，但周四起水氣又開始增多；未來台灣仍位於大低壓帶範圍，本周下半段雖有熱帶擾動，但其生成位置、強度、路徑等不確定性大，仍須密切觀察。

林定宜指出，摩羯颱風今下午2時已減弱成熱帶性低氣壓；未來1周由於台灣仍位於大低氣壓範圍內，本周下半段預估有熱帶擾動消長，但其生成位置、強度、路徑仍有蠻大不確定性，後續還要密切觀察。

溫度部分，根據氣象署官網，今天最高溫位於台東縣石寧山36.1度，其次為台北市科教館35.4度，新北市三峽及台南市玉井也都出現35度以上高溫。林定宜表示，未來1周各地高溫約32至34度，沒有下雨時感受較為悶熱，但不會出現非常極端高溫。

降雨部分，林定宜說明，未來1周，環境風場以東北風為主，雲量多、水氣多。明（9日）台灣位於低氣壓接近其影響環境下，迎風面的大台北地區、東北部地區有局部短暫陣雨，花東地區有局部短暫陣雨。

清晨海陸風輻合作用，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲、午後局部雷陣雨的天氣型態，且有局部大雨發生機率，尤其中南部地區需特別注意。

周二（10日）與明天天氣情況類似，受低氣壓接近影響，北部、東北部降雨增多，且有局部較大雨勢發生，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後短暫雷陣雨，且有局部大雨發生。

林定宜指出，該低氣壓從明晚至後天通過北部海域機率較大，因此東部、北部海面風浪增強。周三（11日）低氣壓逐漸遠離，北部、東北部水氣減緩，但迎風面的北部，尤其基隆北海岸，局部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲、午後雷陣雨的天氣型態。

周四至周日（12至15日）台灣仍位於低壓帶環境，水氣較多，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後各地有局部短暫雷陣雨。林定宜提醒，周四起水氣增多，尤其周六、日2天，北部有局部短暫陣雨；另周末2日基隆北海岸、東半部地區、綠島、蘭嶼等地沿海有長浪發生機率。