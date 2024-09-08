萬名軍人領雙倍薪…郵局發薪出包追3.8億 交通部急召檢討會

中華郵政公司近日發生台中民權路郵局發放薪資重複入帳情況，共約1萬筆、總金額達3.8億元需火速追回。交通部今邀集中華郵政公司及台中郵局召開檢討會議，全面檢視郵政撥薪作業及相關資訊系統等流程，督責中華郵政公司研提流程優化控管方案並訂定完成改善時程，以確保不會再發生類似案件。

交通部政務次長伍勝園於會中聽取中華郵政說明，針對本次案件發生原因、加強複核控管程序、資訊系統強化防呆阻誤功能、相關人員疏失檢討與精進專業教育訓練、事發第一時間應有效處置等重點事項，要求中華郵政確實檢討，盡速完成改善。

交通部表示，郵局據點綿密遍布全國，郵政儲金匯兌業務與民眾生活息息相關，肯定郵政同仁在第一線崗位為國人提供普惠金融服務的付出，也要求中華郵政公司辦理各項業務，務必秉持謹慎、細心的主動積極態度，嚴格把關各項細節，並加強同仁教育訓練，落實標準作業流程，以確保客戶權益。