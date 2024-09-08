遠東SOGO為弱勢兒找光 連續12年表揚少年楷模

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會表揚第12屆「SO GOOD好小孩少年楷模」，以「我身上的光」為主題，獎勵24位來自台灣各地，逢逆境仍積極向上的學童。樂觀進取的泡泡龍男孩王柏權、展現生命韌性走出癱瘓人生的石青禾、勤練跆拳道的新台灣之子金龍，以不服輸的生命鬥志，勇奪評審團特別獎。遠東SOGO另頒發5位孝親楷模，盼各界重視台灣即將邁入超高齡社會的議題。

遠東SOGO長期投入兒少關懷，歷年累計獎勵337位少年楷模、催生53名總統教育獎得主。遠東SOGO暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯以近期國際賽場的性別爭議為例，「無意識偏見」經常左右我們看待世界的方式，遠東SOGO是通路與社會對話的橋樑，長達12年表揚少年楷模，透過不同的勵志故事，倡議兒童平權與DEI（多元、平等、共融），「美」不是只有一種樣子，把個人特質當作突破障礙的力量，也應學會用包容的眼光，從觀念開始打破不平等。

夢想當鼓手的泡泡龍男孩王柏權為典禮開場演奏，而其實他全身有一半面積是水泡和傷口，虎口只剩兩公分可以握筆和鼓棒。石青禾因早產患腦傷，原被判定終身癱瘓，靠意志力復健到能走路、彈琴；陳天寶是全台唯一罹患率僅五萬分之一的CLS多重疾病患者，在持續學習下，開始和人打招呼、做家事；陳婕渝歷經火吻，全身40%嚴重燒燙傷，把自己的經驗勇敢和面對同樣境遇的人分享。

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上長者占人口數兩成，將加劇社會與家庭負擔，今年少年楷模首度增設「孝親楷模獎」，表揚自責體弱故努力唸書拿獎學金補貼家計的罕病女孩姵媃、為照顧母親而努力克服注意力不足過動症的睿典、照顧漸凍人父親的小穎、自身患病仍盡力孝順90多歲奶奶的佑叡、跟媽媽在市場賣菜的小芝等五位具有孝心與責任感的學童。