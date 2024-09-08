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午後雷雨狂炸！嘉義機場暫停地面作業 部分航班延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民航局表示，因雷雨影響，嘉義機場下午4時14分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。圖為澎湖機場示意圖。聯合報系資料照
民航局表示，因雷雨影響，嘉義機場下午4時14分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。圖為澎湖機場示意圖。聯合報系資料照

中央氣象署今下午針對全台19縣市發布豪雨或大雨特報，且影響時間持續到晚間。交通部民航局表示，因雷雨影響，嘉義機場下午4時14分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，澎湖等與嘉義機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台南市地區及嘉義縣、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台灣各地有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

豪雨警戒區為嘉義縣山區、台南市、花蓮縣山區；大雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

嘉義 民航局 航班

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