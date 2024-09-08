影／大雨土石流亂東部交通 旅客擠爆花蓮車站急問「何時通？」

花蓮山區今天中午過後下起大雨，造成花蓮往北鐵公路交通雙雙中斷，打亂東部交通，適逢周日，不少急著北返的旅客塞爆花蓮火車站大廳，圍著站務人員急問何時能通？站務人員無奈表示，蘇花公路坍方土石流漫淹到北迴東正線，致鐵路受阻，搶修還在進行中，暫時無法預估通車時間，一年內可退票。

0403地震、7月下旬凱米颱風，多次造成花蓮北上鐵公路中斷，今天中午過後，蘇花公路沿線下起強降雨，又造成164.5公里處崇德段坍方，土石泥淹漫淹到鐵路北迴線和仁到崇德間的東正線。

台鐵公司表示，下午1時53分接獲花蓮工務段通報，崇德至和仁間東正線k56+950有泥流蔓延，從下午1時54分起預警性封鎖，台北往花蓮方向之列車行駛至和仁站，花蓮往台北方向停駛。

花蓮北上重度仰賴鐵路，尤其周日午後更是乘車高峰期，鐵路中斷後，大批旅客塞在花蓮火車站苦等通車訊息，購票櫃台、自動售票機全都排滿人，有急著北返的民眾，想辦法換票改走南迴繞一圈北上，也有旅客見花蓮站人實在太多，打電話請朋友來接他到其他車站辦理退票，決定改買明天車票。

來自台北的葉小姐，一家人到花蓮旅遊，沒想到會受困，不知道何時道路才能通；家住花蓮市的王小姐到日本旅遊，今天返台，原本要搭鐵路回家，也受困在台北，李先生一家四口到宜蘭玩，眼看鐵公路都中斷，決定乾脆在宜蘭多住一晚。

台鐵公司東區營運處副處長許民杰說，主要是公路泥流蔓延的影響，現場還在下雨，需視搶修時程，尚無法預估通車時間，請旅客見諒，因天災列車停開，一年內都可退票。