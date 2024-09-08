可攜式智能生理監視器 助東基提升在宅急症照護品質

衛福部「在宅急症照護試辦計畫」七月實施，台東基督教醫院為參與院所，日前首例病患在機構接受照護後，順利縮短住院時間。本月四日，東基獲彰化基督教醫院前總院長暨博鑫醫電股份有限公司榮譽董事長郭守仁捐贈可攜式「智能生理監視器」一台，待東基完成儀器與院內系統串接後，醫護人員可將在「家（含機構）」住院病患的重要生理數據上傳，幫助醫師在院內即時讀取及判斷，提升照護品質。

彰基榮譽董事長郭守仁表示，這台儀器已陸續被北部、西部、南部各大醫學中心使用，自己一直以來秉持著「愛上帝、愛土地、愛人民、愛自己」的彰基精神，用愛傳遞創新醫療、用信任建立共好的理念下，積極幫助有需要的地方。此次捐贈醫學中心所使用的儀器，期待讓東基享有相同智慧醫療的便利與品質。

東基醫療財團法人執行長呂信雄代表東基受贈並致謝。呂信雄表示，2010年郭守仁擔任彰基院長時，促成與東基締結醫療策略聯盟合作，不僅支援醫師，也協助東基的資訊、病人安全及醫療品質向上提升。此次捐贈這台有「智慧」的醫療儀器，會先運用於東基的在宅急症照護。

東基社區健康中心主任吳昱鋭指出，東基參與的「在宅急症照護試辦計畫」採聯盟方式，與台東市路瑪診所、太麻里鄉杏歆診所、瑞鄰居家護理所、安康護家附設居家護理所、希望居家呼吸照護所共組「東基在宅急症小組」，東基的服務對象以迦南護理之家的住民為主。

若居家照護的病患、機構住民發生感染，面臨肺炎、尿路感染、軟組織感染（包含蜂窩性組織炎）時，可以在熟悉的家中或機構「住院」，透過人員、設備、科技、藥物和技能，提供醫院等級的照護治療，有助節省病人住院費用及移動成本。

吳昱鋭指出，「智能生理監視器」可將測得的重要生理數據上傳，且可進行遠距視訊診療。有待院內完成儀器與內部系統串接，以及廠商及早完成視訊功能建置，即可對東基的在宅急症照護有所幫助。若運作情況良好，還可擴大運用在首度收案或病況複雜、居住於偏遠鄉鎮的居家護理、居家醫療病人視訊診療。

東基首例「在家住院」

長期接受東基居家護理「三管（鼻胃管、氣切管、導尿管）」的病患、64歲張先生，為迦南護理之家的住民，是東基第一例收案的病患。