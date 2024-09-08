40年婚姻和諧秘訣 李四川：太太永遠大一點

台北市長蔣萬安出訪美國，今天由北市副市長李四川代表蔣萬安出席「113年北市第224場聯合婚禮」，為新人獻上誠摯祝福。李四川自曝，為了讓今天的聯合婚禮喜氣滿滿，他除了繫上粉紅色領帶，還特地回到故鄉小琉球將臉曬紅，紅通通喜氣，誠意一百分。

李四川也當場告誡在場的新郎倌，現在身邊的那個人，已經從女朋友變成太太，「什麼叫太太，就是『永遠大你一點』」，引起現場新人們的熱烈掌聲。

李四川致詞時也不忘自嘲，表示新人們應該都想跟英俊瀟灑的蔣萬安市長拍照，儘管他比不上蔣市長英俊，但他的結婚經驗，絕對比蔣萬安市長還長，尤其新娘心中最英俊的人 (新郎)，就站在旁邊。

李四川分享自己結婚將近40年的過來人經驗，李四川說，他結婚近40年，第一點，他從來沒有在太太面前說過假話，但也從來沒有說過完全的真話，而是說一些妥當的話，因為講真話有時候反而會被罵。婚姻應該學會說「妥當的話」，這樣才能更好地維持婚姻和諧。

李四川也給新人們最重要的人生經驗，也就是「人生中的不完美，才是真正完美」，李說，他們做工程時，有些老師傅會故意把瓦片放反，這就是人生中不完美才是真正完美。面對生活大小事，所有事情想開了，就是那麼一回事，不要太過計較。最後李四川祝福所有新人幸福滿滿、白頭偕老，一定要幸福、愛情長長久久。