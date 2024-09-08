重機騎士著黃衣集結國道休息站 盼開放重機行駛高速公路

大型重機團體上午舉辦「98走吧！上國道」活動，前往國道7個服務區集結，表達希望政府開放大型重型機車行駛高速公路心聲。其中一個身著「還我國道」黃T恤的隊伍上午在國道泰安休息站集合，一群20人發表聲明說，立法院已於2011年修法開放重機行駛國道，盼政府兌現承諾，試辦行駛橫向國道，勿以民意為擋箭牌。

據了解，他們上午接近10時陸續抵達，國道公路警察局第三公路警察大隊泰安分隊人員前往維持秩序，一群人聲明後即離去，過程平和。

重機人士說，重機的牌照稅、法規比照小客車，卻無法行駛安全的高速公路，路權不平等。台灣有多達70％民眾不知道政府已立法通過，有條件開放重機上國道，且要具備取得550以上cc大型重機駕照一年與年滿20歲等安全規範。

他們說，重機只是一種交通工具，並不危險，違規行為人才是真正危險，交通部應該讓用路人遵守法規，勿造成車群種族對立，以維護台灣交通安全為目標。而且，台灣的開放條件已是數一數二嚴格，應還給重機路權，只要有行照駕照就該是路權的保證。