嬰幼兒易染呼吸道融合病毒 醫：小心秋冬「三病毒」威脅

「歌神」張學友因感染呼吸道融合病毒（RSV），緊急取消三場小巨蛋演唱會，這個疾病才被大眾認識。台北馬偕醫院小兒感染科主任紀鑫表示，呼吸道融合病毒是家長的惡夢，常發生在5歲以下的幼童，2歲以下嬰幼兒更是高危險族群。9月入秋後，呼吸道融合病毒開始活躍，要小心與流感、新冠肺炎同步流行。

秋冬為呼吸道疾病的高峰期，紀鑫說，這個疾病棘手之處，主要是病程進展非常快速，其傳染途徑為飛沫及近距離的接觸，屬於高感染性的呼吸道病毒。嬰幼兒因為抵抗性弱，一旦被病毒纏上，會出現發燒、咳嗽、流鼻涕、食欲不振、痰多，以及類似氣喘的急促呼吸聲。

紀鑫提醒，嬰幼兒罹患呼吸道融合病毒，要特別注意病情惡化情況，尤其是早產兒、抵抗力較弱、患有先天性心臟病的孩子，病程可能從輕微的咳嗽一下子就轉為喘、咳痰、呼吸窘迫等，甚至是演變成肺炎或支氣管炎，需要緊急送醫治療。

國內每年約有1至2%的孩子因感染呼吸道融合病毒而住院，其中，有9成為2歲以下的嬰幼兒。紀鑫強調，目前沒有治療的藥物，幼兒僅能事先施打單株抗體進行預防；準媽媽於懷孕期間接種呼吸道融合病毒疫苗，也可減少嬰兒因感染病毒而住院的風險。

秋冬季節，為呼吸道傳染病好發季節，流感仍處於流行期，新冠疫情的威脅未歇。紀鑫呼籲，小心同時出現流行性感冒、新冠肺炎、呼吸道融合病毒感染潮。「媽媽打疫苗、小孩打抗體」，可雙重保護降低呼吸道融合病毒的感染率與疾病嚴重度，另要勤洗手、戴口罩，少帶嬰幼兒至人多擁擠的公共場所。