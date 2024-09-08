長榮航空城市馬校園訓練 奧運國手現身澎湖談成長點滴

2024長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」，今年唯一離島訓練行程9月7日至8日於澎湖馬公國中登場，還邀請2024巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀到現場舉辦座談及參與訓練，吸引逾百位澎湖地區的青少年參加。

長榮航空協理林玄修指出，去年首次推出「幼苗計畫-校園深耕巡迴」走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林等5縣市，受到社會各界及參與學生好評，今年再將此計畫延伸至更多地區，並深化訓練內容，盼2天專業的訓練和深度交流下，在離島愛運動青少年的心中埋下夢想種子，也為未來台灣馬拉松的幼苗培育盡一份心力。

長榮航空指出，為開拓孩子「世界級」舞台的視野，活動首日邀請吳詩儀，與學生分享她的成長經歷及成為選手的點滴，並以自身的經驗支持與鼓勵孩子們，即使在訓練的路上遇到挫折，但堅持自己的興趣並挖掘自己的優點，持之以恆，就能成就自己。

而總教練吳文騫，同時也是代表台灣參加2004年雅典奧運，以及2008年北京奧運的男子馬拉松國手，在活動中也分享他在田徑之路上的種種，讓學生更認識未來的田徑之路，並以「跑一場，飛向世界的夢」設計團隊競賽，藉由遊戲與體能運動項目的結合、小隊輔團隊交流時間、學生夢想宣示及分享環節，讓學生們透過互相交流及經驗分享獲得啟發。

第2天進入實際體驗課程，由教練帶領學生沿著馬公市街道、海岸線進行5公里實際練跑，並於跑步中關心學生對於前1日課程的理解狀況，進而指導如何改善問題，讓學生們在2日連續的課程中，從暖身訓練、分組訓練、肌力訓練、收操等課程，並在課程結束後彼此分享心得，完整吸收專業訓練，藉由這次的課程讓學生在運動中找到自信和目標。

長榮航空表示，此次計畫攜手直營旅行社「長汎假期」共同推動，針對跨校交流的學生量身訂製訓練計畫，吸引馬公國中、文澳國小、七美國中、吉貝國小等約90名學生參加；為關懷偏鄉弱勢團體，此次邀請由澎湖家扶基金會所關懷的30餘位青少年，為孩子們特別設計適當的訓練課程，一起體驗運動的樂趣。

長榮航空城市觀光馬拉松，於2018年開辦深獲各界好評，為將體育賽事風氣向下紮根，2022年推出幼苗計畫，今年已經邁入第3年。今年除了持續至偏鄉或離島舉辦的「幼苗計畫-校園深耕巡迴」外，即將於10月27日在總統府前盛大開跑的馬拉松賽事，也特別增設幼苗組獎項鼓勵學生們參與賽事，10公里組再額外增加個人及團體組的獎項。