蘇花公路土石流交通中斷 台鐵和仁崇德預警封閉
花蓮山區今中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。交通部公路局表示，崇德段161至165公里路段，有多處土石泥流，目前已經調派人員及機具清坍中，考量通行安全，崇德至和仁目前只出不進，待清坍完成，再開放通行。
中央氣象署今下午2時25分發布大雨特報，大雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等19縣市，影響時間持續到晚間，呼籲民眾注意雷擊及強陣風。
台鐵公司表示，今下午1時55分接獲花蓮工務段通報，崇德=和仁間東正線k56+950，因公路土石泥流蔓延溢流影響，自下午2時起，和仁崇德間東正線預警性封鎖，台北往花蓮方向的列車行駛至和仁站止、花蓮往台北方向停駛。目前雙線不通。
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