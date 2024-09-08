蘇花公路土石流交通中斷 台鐵和仁崇德預警封閉

花蓮山區今中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。交通部公路局表示，崇德段161至165公里路段，有多處土石泥流，目前已經調派人員及機具清坍中，考量通行安全，崇德至和仁目前只出不進，待清坍完成，再開放通行。

中央氣象署今下午2時25分發布大雨特報，大雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等19縣市，影響時間持續到晚間，呼籲民眾注意雷擊及強陣風。