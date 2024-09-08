快訊

偷吃醜聞後首露面！江坤俊「旋風逃竄」極速快閃

第9節、週六還要上課 她讀高中菁英班壓力大到想休學

柯文哲遭羈押音樂劇掀退票潮 劇團認開天窗自嘲：無腦

蘇花公路土石流交通中斷 台鐵和仁崇德預警封閉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮山區今中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。圖／截自「蘇花公路提供路況資訊的朋友」臉書粉專
花蓮山區今中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。圖／截自「蘇花公路提供路況資訊的朋友」臉書粉專

花蓮山區今中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。交通部公路局表示，崇德段161至165公里路段，有多處土石泥流，目前已經調派人員及機具清坍中，考量通行安全，崇德至和仁目前只出不進，待清坍完成，再開放通行。

中央氣象署今下午2時25分發布大雨特報，大雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等19縣市，影響時間持續到晚間，呼籲民眾注意雷擊及強陣風。

台鐵公司表示，今下午1時55分接獲花蓮工務段通報，崇德=和仁間東正線k56+950，因公路土石泥流蔓延溢流影響，自下午2時起，和仁崇德間東正線預警性封鎖，台北往花蓮方向的列車行駛至和仁站止、花蓮往台北方向停駛。目前雙線不通。

花蓮山區今中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。圖／截自「蘇花公路提供路況資訊的朋友」臉書粉專
花蓮山區今中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。圖／截自「蘇花公路提供路況資訊的朋友」臉書粉專
花蓮山區今中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。圖為蘇花匯德隧道的北上出口。圖／截自「蘇花公路提供路況資訊的朋友」臉書粉專
花蓮山區今中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。圖為蘇花匯德隧道的北上出口。圖／截自「蘇花公路提供路況資訊的朋友」臉書粉專

台鐵 花蓮 蘇花公路

延伸閱讀

颱風期間多次土石流 高雄六龜區頂荖濃劃定特定水土保持區

國5銜接蘇花改通過環評！預計2032年完工將可疏解市區車流

台鐵崇德和仁段單線行駛容量不足 8日起部分列車停駛

台鐵全線提前搶通！縱貫線、北迴線2日起全面復駛

相關新聞

大型重機團體集結爭取上國道 交通部說話了

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體，今上午10時舉辦「98走吧！上國道」活動，號召車友前往7個國道服務區集...

近期墜樓事件頻傳 專家點出逾7成發生在這裡不易預防

衛福部最新統計，112年全國自殺死亡共3898人，自殺死亡率為每10萬人口12.7人，較111年略有上升，自殺防治工作不...

山區大雨蘇花崇德段坍方 公路不通鐵路預警封閉

花蓮山區今天中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。公路局表示，崇德段161至165公里路...

國家警報響了！4縣市大雷雨炸1小時 新竹山區暴雨

中央氣象署下午13時4分針對苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9...

9月新規惹民怨！沒異狀列車仍需停等 台鐵再優化程序

近期不少民眾發現台鐵平交道停等時間變長，就算沒事故，也會出現雙向列車停等情況，造成列車誤點，引發民怨。台鐵表示，為減少平...

蘇花公路土石流交通中斷 台鐵和仁崇德預警封閉

花蓮山區今中午下起大雨，蘇花公路164.5公里處崇德路段發生坍方，雙向交通中斷。交通部公路局表示，崇德段161至165公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。