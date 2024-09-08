對有意輕生者問「真想這麼做」 專家：不會增自殺風險

衛福部心理健康司今天舉辦「2024年世界自殺防治日」活動，今年主題為「改變自殺敘事-從心開始對話」。台大健康行為與社區科學所長張書森說，自殺為多重因素，充滿了各式各樣的危險因子，面對有自殺意念的人，身邊的人可以多詢問、聆聽，而這時直接問對方「有沒有結束生命的念頭？」，其實不會增加對方自殺的風險，反而有機會讓對方表達內心真實的想法，有助預防自殺。

張書森今於會議上發表「台灣民眾對自殺的認知及態度現況報告」。張書森說，20年來，國內自殺率於2005年達到高峰後，逐年降低，2011年到達最低點後，10多年來呈現持平狀態，但台灣自殺率約每10萬人口12至13人，相較全球平均值9至10人，比率約高出2成；其中30歲以下年輕族群自殺率，雖為各年齡最低，但10年來已約增1.5至2倍且逐年上升。

但社會大眾對自殺議題仍存在迷思，張書森說，國人認為自殺問題嚴重的比率，自95年86%下降至去年49%，值得注意的是，目前認為「自殺是個人的權利，決定權在於自己」的比率竟逐年上升，自95年44%上升至去年70%。另常見自殺迷思，包括高達64%的人認為，說出想自殺的人，並非真正想死，但事實是67%自殺身亡的人，生前不會說出想要自殺。

據統計，國內男性自殺通報數為女性1.5至2倍，主因是男性多半不會對外求助，相較自殺求助女性是男性1.5至2倍，且男性又不願揭露自己心理健康，且選擇激烈的自殺方式，死亡率也高於女性。

自殺防治學會理事長呂淑貞表示，全球一年死於自殺達70萬人，自殺為預防勝於治療，諮商預防是十分重要的，今年學會統計發現，79.2%民眾覺得自殺議題在台灣十分被重視，但卻有66.7%的人在自殺生前，可能不會預警去告訴人家，但其中超過70%民眾當遇到親戚、朋友想要自殺時，願意提供協助。

統計發現，當親友正處在自殺風險中，對這個人可能會採取的行動，65%會詢問是否有傷害自己或他人的想法，87%會試著讓他高興起來，告訴他事情看起來沒那麼糟糕；如果懷疑這個人可能正在考慮自殺，將對這個人採取何種行動?占比約37%會問是否想過具體的自殺計畫，82%會告訴他，如果他自殺的話，會對家人和朋友造成很大的傷害。

張書森說，面對有自殺意念的人，身邊的人可以詢問、聆聽，這時直接問對方有沒有結束生命的念頭，「並不會增加對方自殺的風險」，反而是在討論當中，對方有機會去表達內心想法，有助預防自殺效果，化危機為轉機，且有機會可以轉介到精神醫療；但如果這時卻是向對方說，「事情沒那麼糟」，這並非最好的支援方式。

張書森指出，應將「自殺是個人權利」轉變為「求助是個人權利」，「自殺迷思」轉換為「同理能力與正確認知」。自殺防治中心目前有守門人口訣為「一問、二應、三轉介」，一問是傾聽跟詢問，不是要去勸對方或責備對方，或是告訴對方這是不對的，因依過去研究，如此卻會讓當事人覺得沒有貼近他的心境，這時最好的方式是詢問、傾聽。

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