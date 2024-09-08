影／重機族爭路權 國3南投服務區便道巧封閉惹怨
全國大型重機車友爭取國道路權，今天在全國7個國道服務區同步展開「98走吧！上國道」活動，警方不敢大意。國道3號南投服務區聯外便道更恰巧在今天施工，上午6時到下午2時實施封閉，員工步行進入上班，用路人繞道惹民怨。
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等大型重機團體舉行「98走吧！上國道」活動，號召車友在今天上午10時石碇、中壢、關西、泰安、南投、古坑、東山等7個國道服務區集結，其中南投的集結地點為國道3號南投服務區。
為因應大型重機爭取國道路權活動，國道7隊、南投警分局今一早就加派警力到場維持秩序；巧的是，支應中寮、南投市的國3服務區便道也因門架施工需求，今天上午6時到下午2時實施封閉，以紐澤西護欄阻擋出入口，禁止車輛通行。
但因國道3號南投服務區便道檢修門架封閉施工時間，適逢大型重機活動，且在2022年7月也曾有類似情形，實在太過巧合，不少車友質疑，封閉聯外便道根本不是為了施工，是要防堵大型重機走便道進入國道服務區。
高公局中區養護分局雖於9月4日發布，國3南投服務區聯便道封閉今天上午6時至下午2時施工封閉，該服務區員工須步行進入上班，仍有不少用路人不察，開抵現場才發現封路，得調轉回頭，繞道由南投或名間交流道上國道也引發抱怨。
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