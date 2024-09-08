大型重機團體集結爭取上國道 交通部說話了

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體，今上午10時舉辦「98走吧！上國道」活動，號召車友前往7個國道服務區集結，並在石碇服務區召開記者會，提出4大訴求。交通部表示，過去11次民調仍有6成反對開放，今年除完成2024年民調，將提前再辦理2025年民調，若獲多數民意支持，將研議開放重機上國道事宜。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體4大訴求包含，遵守國際道路公約與加入WTO的附帶條件，讓所有用路人，無論使用何種交通工具，都能平等使用安全的道路通行；第二，政府各項數據顯示，國道等封閉式道路比平面道路安全，以「安全」為由，禁止二輪車使用國道實為矛盾。

第三，立法院三讀通過有條件開放重機上國道，盼政府將國道還給用路人；另外，7成不知12年前立法通過重機可行駛國道規定，痛批政府長期大吃交通自助餐，要求平等服務交通用路人。

全促會理事長洪鉅順表示，當初政府立法通過，有條件開放重機上國道，因此舉辦活動及記者會並提出4大訴求，盼交通部長陳世凱與公民團體、用路人代表展開良善對話。

洪鉅順說，大型重機與所有人一樣，盼朝交通零死亡目標邁進，也因高速公路是相對安全的道路，才會舉辦理性和平活動爭取機車上國道，盼非交通出身的陳世凱能給予用路人新氣象，不希望造成汽機車、兩輪車及四輪車的對立，讓所有用路人都能平等、安全用路。

重機團體指出，立法院於2011年就三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正條文，有條件開放用路人，可使用250c.c.以上二輪機動車行使國道，並建議交通部優先開放國3、國6、國8等路段進行試辦，如今過了12年，卻未有任何一條國道開放兩輪車使用，盼政府遵守法治國家精神，將國道還給所有用路人合法使用。

交通部高公局指出，有關大型重型機團體表達上國道訴求，雖立法院通過道交處罰條例第92條第2項規定，得依交通部公告規定路段時段行駛高速公路，但尚有附帶決議授權交通部應在安全性及風險性有效控管下研議。

高公局指出，因大型重機上國道屬全國性公共政策議題，經高公局進行11次民調，仍有6成民眾不贊成開放；2次（2017年、2020年）重機績效檢核案仍有秩序、行為指標惡化現象。各地方政府近次徵詢結果（2020年），表示不宜、反對或請高公局審慎評估。