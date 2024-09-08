自殺別用勸的！ 鼓勵抒發情緒求助

「若勸自殺者不要自殺，反而會讓自殺者更不敢說，容易累積壓力！」學者張書森8日於防治自殺研討會指出，很少有民眾了解1925與自殺防治步驟，呼籲衛福部加強宣導，而今年防治自殺的主題是「改變自殺敘事」，呼籲民眾鼓勵想自殺者抒發內心真實困境。台灣自殺防治學會秘書長楊境中則說，企業也要鼓勵員工抒發壓力。

詢問是否想自殺

台大健康行為與社區科學研究所教授張書森8日表示，近年來台灣的自殺率雖有下降，但認為自殺是自己權利的比例有所上升，25歲以下年輕人更高達80%。他說，自殺者一定會散發出想要自殺的訊號，民眾應該積極感知，並了解政府的1925專線，還有因應自殺的守則。

「絕對不要勸想自殺的人不要自殺！」張書森強調，有87%民眾面對自殺者，會「試著讓他高興起來，告訴他事情沒那麼糟」，還有82%民眾會「如果想自殺的話，會對家人或朋友造成負擔」，但這些話語都會讓自殺者更容易憋著不想說，增加悲劇發生機率，因此他呼籲民眾「詢問自殺者是否有傷害自己或他人的想法。」

聆聽代替勸說

「甚至可以直接問『你有沒有具體想自殺的計畫！』」張書森說，原本很多人認為「自殺是自己的權利」，要慢慢轉變成「求助是個人的權利」，且社會對於想要自殺仍有不少負面觀感，應該轉換成「具有同理能力與正確認知」，除了打1925以外，也要「1問（還好嗎？）、2應（聆聽代替勸說）、3轉介（尋找資源與服務）」。

台灣自殺防治學會秘書長楊境中分享說，自己在看自殺門診時，家長都會先偷偷遞上紙條，描述自己的觀察，例如病友常說「不想活」之類的話，但病友幾乎都會說「我只是來看頭暈的」，但自殺議題不應該如此避談，無論是個案覺得自己懦弱，公司將使用員工關懷專線者標籤化，都會讓誤解與沉默愈來愈嚴重。

企業要有同理心

他呼籲若要關心自殺者，應該積極傾聽，或是透過簡單問候讓病友感受到溫暖與支持，或是分享過去遇到的難關，但也不要多作勸說；陪伴者應學習基礎防治自殺知識，理解求救訊號。

企業也要推動支持文化，鼓勵員工使用關懷專線，「不要因為打過電話就影響考績」，社區也能透過舉辦活動，增加彼此聯繫，降低民眾自殺機率。

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