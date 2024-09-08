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擴大諮商、強化社安網 接住想輕生的人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
2024年世界自殺防治日活動上，官員與民團呼籲民眾勇於將想法說出來，接受訊息者也要以正面看待。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
2024年世界自殺防治日活動上，官員與民團呼籲民眾勇於將想法說出來，接受訊息者也要以正面看待。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「想自殺者說出自己想法時，周圍接觸者的傾聽、鼓勵與尋找諮詢很重要！」台灣自殺防治學會8日舉行「2024年自殺防治月」活動，鼓勵民眾勇於說出內心困境，而周圍接觸者應有更多理解與包容。衛福部次長林靜儀表示，政府將透過擴大諮商、強化社會安全網等方式，盼接住更多想輕生的人。

生活總是很多困難

饒舌歌手呂士軒在現場驚喜演出歌曲《總是要面對》，他也鼓勵生活正遭遇困境的民眾不要放棄，生活「總是要面對」許多困難下，需要找可以支撐的朋友、勇於表達感受，或是打給1925自殺防治專線。

林靜儀表示，隨著台灣走向更多元的社會，希望能讓國家理解不同背景的聲音，關心各種不同的困難。她說，防治自殺的傾聽、呼應、陪伴與尋求協助很重要，希望透過教育部、勞動部、國防部與內政部等部會的合作、提供免費心理諮詢，加上行政院明年有「提升全民健康韌性」56億經費，讓社會安全網可以接住更多人。

關注養家壯年壓力

「不只年輕世代，三明治世代也要更多關注！」林靜儀說，免費心理諮商服務也提升到45歲，盼能讓服務不只關注年輕人，還有肩負家計的中年族群。她強調，台灣在全民合作下，有可以撐過颱風與地震的防災韌性，在心理健康上也要增強韌性。

台灣自殺防治學會理事長呂淑真指出，全球1年有70萬人死於自殺，每次看到社會悲劇都感到心痛。她強調，自殺預防勝於治療，雖然在長期努力下，自殺已經不再是台灣10大死因之一，但校園霸凌、職場壓力等問題仍嚴重，盼民眾鼓勵自殺者將想法說出，減少悲劇發生機率。

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