近期墜樓事件頻傳 專家點出逾7成發生在這裡不易預防

衛福部最新統計，112年全國自殺死亡共3898人，自殺死亡率為每10萬人口12.7人，較111年略有上升，自殺防治工作不容鬆懈。衛福部心理健康司今天舉辦「2024年世界自殺防治日」活動，今年主題為「改變自殺敘事-從心開始對話」。依112年統計，65歲以上高齡者自殺趨勢首次下降；15至24歲自殺趨勢上升趨緩，但自殺防治刻不容緩。

今天參與活動的台大健康行為與社區科學所長張書森說，世界衛生組織（WHO）與國際自殺防治協會合作，每年9月10日辦理全球自殺防治日，今天會議重點為「改變自殺敘事」，期盼大眾對自殺議題更增加正確認識，開啟一個開放跟坦誠的溝通。

對於，近期發生多起墜樓事件，令人十分惋惜。張書森說，台灣墜樓案件高達70至80％是發生在私人住宅，且愈來愈多人居住在5樓以上的高樓，墜樓屬於衝動下的激烈方式，並不容易預防。

張書森說，在公共場所預防墜樓，應針對醫院、商場、停車場等高樓層的頂樓、高樓窗戶及開放平台進行管制，如頂樓出入口安置警鈴連結保全，或依頂樓建築規範應有120至150公分的女兒牆，且應再增加一些頂端往內彎的2公尺圍欄等防護，減少衝動造成的不幸結果。高樓窗戶部分，如是平推窗建議增加一些窗擋，讓窗戶不容易全開，而開放性平台增加隱形鐵窗等，提升環境安全。

衛福部次長林靜儀表示，去年8月衛福部推出「年輕族群心理健康支持方案」，該方案已服務超過3萬人，其中超過1萬人經評估達到轉介風險，顯示對風險個案達到及早介入的目的，且服務滿意度高達96%。自今年8月1日起推動「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供每人3次心理諮商費用補助，鼓勵青壯世代勇於求助、提升自我能力，建立正確的就醫觀念。

林靜儀表說，面對處境不同的人，應要陪伴和尋求協助，今年8月1日起，免費心理諮商擴及45歲的三明治族群，就是希望把個案找出來，而大家應多關心自己及周圍朋友，當心理生病時應尋求專業醫護人員，勇敢面對；未來也將結合13個部會，全面推動心理健康韌性計畫，6年投入56億元，持續布建與整合照護資源，透過公、私協力，提升全民心理健康韌性防治自殺。

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