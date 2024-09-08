台灣自殺率比全球高2成 專家：求助應成個人權利

據統計，112年自殺人數增2.9%，專家認為，台灣近10年自殺率幾乎呈持平狀態，但整體數據仍比全球平均高出約2成，呼籲以詢問傾聽取代勸導說教的自殺敘事，求助應成為個人權利。

台灣大學公共衛生學院健康行為與社區科學研究所長張書森今天出席「2024年世界自殺防治日記者會」，會前接受媒體聯訪時表示，台灣自殺率在2006年最高峰過後，逐漸下降，近年數據較平穩，沒有減少，但也沒有明顯增加，雖然台灣自殺率低於日韓，卻比國際平均高20%。

國際平均自殺率約每10萬人中有9至10人，但台灣卻是每10萬人就有12至13人。張書森透過最新台灣人對自殺行為認知調查，發現民眾對風險應對方式有進步空間，當親友處於自殺風險，87%民眾選擇試著讓對方高興起來，告訴對方事情沒那麼糟，看在專家眼裡，這是錯誤方法。

這份調查也發現，當民眾懷疑這個人可能正在考慮自殺，僅37%會詢問對方是否想過具體自殺計畫。張書森說，許多研究已證實，當對方處於自殺風險時，有人聆聽自殺想法與規劃，反而會化險為夷，降低自殺率發生，呼籲民眾以詢問、傾聽取代勸導、說教，讓無助的靈魂被接住。

「讓求助成為個人權利。」張書森認為，這是自殺防治重要方向，台灣求助風氣不興盛，社會普遍存在誤解，會貼上軟弱、適應力不佳的標籤，事實上，人生勝利組仍可能有負面念頭，諸多原因讓當事人放棄向外求救，不能把責任放在當事人身上，盼打造開放、坦承溝通的社會環境。

112年自殺人數較前1年增加，衛福部次長林靜儀表示，同年65歲以上長者自殺率首次下降、15至24歲自殺率上升趨緩，將持續與教育部、國防部及勞動部跨部會合作，研訂全國自殺防治綱領，推動心理健康韌性計畫，6年投入新台幣56億元，持續布建與整合照護資源，提升全民心理健康韌性。

衛福部去年推出年輕族群心理健康支持方案服務超過3萬人，其中超過1萬人經評估轉介；因應青壯世代精神醫療需求的增加，今年8月1日起推動「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供每人3次心理諮商費用補助，鼓勵青壯世代勇於求助、提升自我能力，建立正確就醫觀念。

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