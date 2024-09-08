馬偕兒醫10周年 新設立三大中心照護重症孩子
馬偕兒童醫院10年了，今日舉行「世紀馬偕、兒醫十年」兒童國際研討會，馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，自2014年正式開業掛牌以來，馬偕列為第一波設立兒童醫院的名單，全力推動兒童醫療。10年後，新設立國際罕見疾病中心、國際兒童心臟研發診治中心、國際兒童癌症整合照護中心。
張文瀚說，新設立的三大中心，將實踐「Love、Hope、Care、Cure」四大核心價值，為每一位需要幫助的孩子提供最適切的醫療照護。面臨少子化問題，兒童更應該注重醫療權利，兒童醫療與成人醫療大不同，除了孩子的病情，也包含家屬的焦慮，需要團隊輔助「全家照顧」。
馬偕兒童醫院院長陳銘仁指出，馬偕自1957年設立兒科以來，除了秉持對孩子的關懷及醫療品質堅持，還逐步邁向國際，明年將舉辦國際罕見疾病論壇，持續關注兒童醫療問題。
身為全國兒科重鎮的馬偕紀念醫院，歷經十年的努力，不斷提升友善醫療環境、爭取孩子的醫療權益、提升兒童照護品質等。陳銘仁期許，兒童醫療要從「預防」做起，尤其是疫苗接種，另往前推至產前發現，18至21歲的青少年的醫療照護亦屬於兒科範圍，兒科特殊病人，長大後也可繼續在兒科就診。
馬偕兒醫揭幕三大國際兒童醫學中心，將更著重於國際罕見疾病、先天性複雜型心臟病及癌症病童的照護，各中心的設立背景在於解決棘手的疾病問題，例如：溶小體儲積症、有機酸尿症、胺基酸血症以及黏多醣症等罕見疾病，兒童心臟看診也將成立單一窗口，簡化就醫流程，讓兒童得到最適切的診療。
小兒醫療吃力又不划算，馬偕醫院長年挹注兒童部門，翻轉「兒科是成人縮小版」的觀念。今年馬偕兒童醫院在美國「新聞周刊（Newsweek）」與全球數據公司（Statista）合作公布的亞洲太平洋地區兒科排名中，獲台灣私立兒童醫學中心第一名、全國第二名殊榮，醫療品質獲得世界的肯定。
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