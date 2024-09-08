大型重機車友聚中壢爭取上國道 建議國6優先試辦

中華民國大型重機經營同業全國促進會號召大型重機車友及臉書社群團體，今天上午在國道多個服區舉辦「98 走吧！上國道活動，該會秘書長洪葦緁帶領10多名重機車友，在國1中壢服務區宣傳開放重機上國道訴求，建請交通部試辦「橫向國道」，希望在景點較多的國6優先開放試辦大型重機上國道。

大型重機車友全國各國道服務區發起爭取上國道訴求，國1中壢服區與石碇各國道服務區同步展開，國道公路警察局長廖美鈴坐鎮指揮、全程監控，國道警察分兵各服務區維持交通秩序、安全，預防脫序行為，對大型重機車友表達訴求方式予以理解和尊重，過程平和。

洪葦緁帶領大型重機車友10多人穿上「還我路權」「三讀已過、行政怠惰」T恤，開車進入國1中壢服務區聚集，因該促進會未向桃園市警局申請報備集會遊行，不能集結遊行，洪葦緁等重機車友遵守國道警方規定範圍，宣讀「98上國道」訴求，現場沒有遊行、沒有呼口號，國道警方全程監控。國道警方表示，大型重機車友在中壢服務區未影響交通秩序，未涉及違反集遊法規定，警方未開單取締，現場平和。