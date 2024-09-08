重機族集結石碇服務區高舉「手銬」 爭取試辦橫向國道

重機團體今全台大串聯，其中國道石碇服務區位於國道外，重機可進入，不少車友一早就到場集結，並於記者會上特別高舉「手銬」諷刺上國道犯法。他們表示，重機上國道是國際趨勢，也是應有權利，建議先從橫向國道試辦；國道警隊表示，今情況平和，呼籲車友努力改變各界觀感，共創雙贏。

多個大型重機團體今舉辦「98走吧！上國道」活動，號召車友上午10時全國遍地開花，前往石碇、中壢、關西、泰安、南投、古坑、東山等7個國道服務區集結，爭取重機能上國道。

今上午還不到10時，石碇服務區就吸引超過百位重機車友群聚，眾人於商場前廣場舉行記者會，不少車友高舉「自上手銬」手臂，諷刺明明相關法律已經通過，自己卻上國道卻還犯法。由於人車潮眾多，也有前來民眾不滿位置遭停滿，不過也有民眾認為合法進入休息就尊重。

石碇場含「大型重型機車經營同業全國促進會」等多個重機團體到場表示，重機上國道是國際趨勢，目前僅5國禁止重機上國道，台灣有民主自由，也是觀光勝地，應讓世界看到台灣的友善；且眾多國際調查顯示，高速公路比一般道路更安全，政府不應剝奪重機上國道的權利。

重機團體還說，立法曾於2011年三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正條文，有條件開放重機行駛國道，立法院也建議交通部，優先開放國道3號、6號、8號等路段來進行試辦。我國於2002年加入WTO後，重機比照小客車收取牌照稅，卻無法行駛高速公路，這是路權不平等。

重機團體強調，重機只是交通工具的一種，它並不危險，危險的是達規行為人，交通部應該是要讓台灣所有交通用路人都能遵守法規，互相禮讓，彼此包容，切勿造成車種群族的對立，呼籲政府可先從橫向國道來試辦。

參與民眾表示，真的不理解明明通過相關法規，卻遲遲沒有開放，這是行政怠惰；不過也有開車路過民眾表示，自己也騎重機，問題在於國情不同，台灣一些騎士素質仍有待加強，常車縫中鑽來鑽去，且像美國國道寬敞車少，比就有這條件，台灣目前真的不適合。

國道警察第9九大隊表示，呼籲大型重機車友持續遵守道路交通秩序，讓民眾改變對大型重機的觀感，共創雙贏。高公局也說，社會各界對於開放重機上國道仍無共識，盼車友強化各界對大型重機騎士禮讓及守法印象，進而改變各界對該政策之認同，營造適宜推動開放條件。