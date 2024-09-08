9月新規惹民怨！沒異狀列車仍需停等 台鐵再優化程序

近期不少民眾發現台鐵平交道停等時間變長，就算沒事故，也會出現雙向列車停等情況，造成列車誤點，引發民怨。台鐵表示，為減少平交道事故，9月起若平交道出現告警，列車需在平交道前停車，等行控中心控制員立行車命令後才能通行，平均增延2.07分，目前已研議優化程序、減少增延時間。

去年6月嘉義市1輛校車行經平交道時號誌已響鈴，但校車仍穿越並遭下降遮斷器打到車尾，觸發平交道告警系統警報，1列區間快車確認路況無異後，鳴笛減速慢行通過，事後卻遭交通部及鐵道質疑區間車未停車，要求改善。

為此，台鐵今年9月1日祭出新規定，若平交道出現告警，列車需在平交道前停車，通報行控中心聯絡調度總所的控制員，回報平交道狀況，待控制員開立行車命令後，先以25公里慢速通過平交道，全列車通過平交道後，再恢復原來速度。

但這樣的規定引發不少台鐵司機員不滿，反映汽機車搶快闖平交道觸動紅外線偵測，或是流浪貓狗觸動告警系統，就算平交道路線已淨空，列車仍要原地停車，等到行車命令才能慢速通過，不僅列車誤點，也造成平交道公路車輛塞車。

台鐵表示，為減少平交道事故，自2021年起陸續建置平交道障礙物告警裝置，並規定列車遇有告警作動時，需停車確認平交道淨空無障礙後，由司機員通知車長顯示出發號訊，才能通過平交道，以確保行車安全，告警系統裝置後目前成效良好。

台鐵說明，為使行控中心即時掌握列車動態，將原規定優化為，列車遇有平交道告警作動停車時，改為通知行控中心控制員，確認淨空內無障礙後下達行車命令，其他運行條件並未更改，9月1日起正式實施。

對於出上述9月新規導致列車延誤、公路車輛堵塞情況，台鐵指出，盤點自9月1日實施狀況，每列因平交道告警作動停車再開的列車，平均增延2.07分鐘，為再降低影響列車運行及公路交通的程度，台鐵目前正在研議優化相關標準作業程序，以再減少增延時間。