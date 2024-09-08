自殺防治優質報導獎 中央社「Z世代心解方」優勝

2024年自殺防治優質媒體報導獎今天頒獎，中央通訊社記者許秩維、曾以寧合製的「Z世代心解方」獲新媒體組優勝，盼喚起社會各界對心理健康的重視，讓心病也能預防勝於治療。

自殺防治優質媒體報導獎由台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心主辦，鼓勵媒體透過正向角度報導與自殺防治相關議題，進而發揮保護因子功能。衛生福利部與台灣自殺防治學會今天共同舉辦2024年世界自殺防治日記者會，會中進行自殺防治優質媒體報導獎頒獎。

衛福部次長林靜儀致詞時表示，台灣正向多元尊重邁進，漸漸開始接受不同面貌、不同背景處境的人有著不一樣的心理韌性，打造讓所有人都能繼續走下去的社會，「我們在織一個網」，避免一時之間沒有站穩的人墜落，關心年輕人的心，讓防治觀念走進校園就是其中一環。

這次自殺防治優質媒體報導獎，獲新媒體組優勝的中央社「Z世代心解方」探討台灣年輕人心理壓力，政府去年起首次提供15至24歲Z世代年輕人免費心理諮商迴響熱烈，學生輔導法研議修法增加輔導專業人力，希望為年輕人心病找到解方，從教育及家庭端及早介入防範。

對於獲獎，許秩維表示，希望藉由報導能喚起社會各界對心理健康的重視，集結眾人的力量，及早發現警訊、及早預防、及時伸出援手，幫助那些遭遇痛苦、困惑、憂鬱、恐懼等無助者找到生命的出口、揮別陰霾，鼓起勇氣邁出人生的下一步。

曾以寧說，年輕人心理健康議題近年逐漸受到重視，但各種資源該如何配置、提供協助，值得反覆檢視與討論。期盼藉由這份報導，讓社會大眾討論議題之餘，有更多不同觀點，也知道可以如何提供協助，幫助年輕人面對心理課題，同時從更前端提供支援，讓心病也能預防勝於治療。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980