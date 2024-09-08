爭取重機上國道 50車主國三東山服務區集結、警戒備

大型重機車友今早發起全台國道7處服務區同步集結爭取重機上國道，在國三台南東山服務區有約50名車友響應，擔心失控，警方動員約20名警力到場，車友在宣讀新聞稿爭取優先開放東西向國道開放通行等訴求後平和落幕。

上午約10點來自南台灣各地重機車友全搭汽車到場表達訴求，未預期沒大型重機出現，國道大隊及白河警分局上午8點即在場戒。車友們上午近10點在東山服務區前集結完畢後，有人戴上安全帽、穿著防摔衣等裝備，其餘人手拿標語或搭配手勢，一起高喊訴求。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會副理事長劉銘隆表示，開放大型重機行駛高速公路是國際趨勢，全世界僅剩5個國家禁止，台灣是民國自由國家，也是觀光旅遊勝地，政府應順勢而為，讓用路人可以在平等、禮讓的用路環境，彼此尊重，讓世界看見台灣所有用路人相當先進、友善。

「重機車本身不危險，危險的是違規者。」劉銘隆說，大型重機只是一種交通工具，本身並不危險，危險的是違規行為人，政府應該讓所有用路人都能遵守法規，切勿造成車種群族的對立。