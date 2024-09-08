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密閉式禽舍確診禽流感較多？ 養雞協會：開放式恐更多

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據審計部報告指出，近5年非開放式禽舍及密閉式禽舍確診高病原性禽流感占總比高達93.66％。全國養雞協會表示，不少傳統開放式雞場出現禽流感往往有匿而不報的情況，因此傳統雞舍確診的情況並不見得比較少。聯合報系資料照
根據審計部報告指出，近5年非開放式禽舍及密閉式禽舍確診高病原性禽流感占總比高達93.66％。全國養雞協會表示，不少傳統開放式雞場出現禽流感往往有匿而不報的情況，因此傳統雞舍確診的情況並不見得比較少。聯合報系資料照

農業部鑑於國內家禽產業飼養模式多屬傳統開放式禽舍，加速推動家禽產業升級，但根據審計部報告指出，近5年非開放式禽舍及密閉式禽舍確診高病原性禽流感占總比高達93.66％。全國養雞協會表示，不少傳統開放式雞場出現禽流感往往有匿而不報的情況，因此傳統雞舍確診的情況不見得比較少。

審計部引用農業部動植物防疫檢疫署2019年至2023年統計數據指出，確診高病原性禽流感的養禽場共計268場、撲殺家禽330萬餘隻，其中非開放式禽舍及密閉式禽舍合計251場，占比高達93.66%。

農業部回應指出，針對2023年執行狀況進行檢討，並邀集相關領域專家學者、地方政府召開會議，明確訂定各補助項目條件，精進補助作業規範，以提升計畫執行成效；也將持續請家禽產業團體於產業會議或辦理養禽講習等場合，宣導及說明如何落實養禽場生物安全的措施，提升家禽業者生物安全管理意識，有效防堵家禽疫病的發生。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，水簾密閉式雞舍雖然與外界能夠隔絕，但如果雞場本身不注重生物安全，一旦禽流感病毒入侵，死亡率也確實高，傳統雞舍因為直接接觸外界，部分農民將接觸到的雞隻直接抓掉處理，因此沒有通報，畢竟通報疫情的結果就是全場撲殺，假如沒有將隱匿不報的算進去，傳統雞舍確診禽流感的數量很可能遠高於台面數字。

另隨著國內雞蛋產量穩定增加，以及天熱難以拉抬買氣，過剩的產量也影響價格。台北市蛋商公會日前宣布上周蛋價調降3元，產地價由每斤31.5元降為28.5元；批發價周四起由每斤41元降為38元。

據傳原本有飼料廠願意降價降低農民的生產成本，但後來飼料公會開會決定不降價，雞農認為飼料廠出爾反爾，不排除重上街頭抗議提訴求。

邱時恩重申，並沒有要重新上街頭抗議這件事，以蛋雞來說，有業者給予每公斤蛋雞飼料降價0.5元的優惠，雖然農民不滿意但尚可接受，目前每公斤產地價28.5元還在成本之上，但如果低於每公斤25或26元就可能會開始虧了。

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