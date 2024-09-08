台鐵鳳鳴站臨時軌西線切換 車站11月完工每天129列車

交通部推動台鐵捷運化增設鶯歌鳳鳴站，在不影響桃園都會鐵路地下化計畫情況下，另計畫增設鳳鳴臨時站，台鐵公司表示，今清晨已完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，切換完成後列車行進路線就變成在鳯鳴站站內，預計11月車站完工後，鳳鳴站就能啟用營運。

台鐵配合鐵道局「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫-CH01標鳳鳴臨時站工程」，今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，切換過程包含電車線接地、撥軌、裝置道岔、架接電力線、號誌測試、ATP動態測試及試運轉等項目。

台鐵表示，今清晨4時45分完工解除封鎖，清晨5時4分完成動態測試及試運轉，清晨5時33分第4138次區間車準點通過，旅運服務正常。

台鐵公司董事長杜微昨深夜11時40分出現切換工程現場，在鶯歌站「切換管制中心」聽取鐵道局及台鐵簡報，再赴行車室察看程序及操作準備、接著參加工務段勤前教育，向工作人員精神講話，呼籲施工安全，也贈送工作人員飲料點心慰問辛勞。