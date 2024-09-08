快訊

火星人布魯諾高雄開唱 狂粉郭書瑤變身「人形螢光棒」網轟：很干擾

補鋅不是只能吃海鮮！一圖看懂常見含鋅食物：2類食物含量多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵鳳鳴站臨時軌西線切換 車站11月完工每天129列車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程與慰勞工作人員。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程與慰勞工作人員。圖／台鐵提供

交通部推動台鐵捷運化增設鶯歌鳳鳴站，在不影響桃園都會鐵路地下化計畫情況下，另計畫增設鳳鳴臨時站，台鐵公司表示，今清晨已完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，切換完成後列車行進路線就變成在鳯鳴站站內，預計11月車站完工後，鳳鳴站就能啟用營運。

台鐵配合鐵道局「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫-CH01標鳳鳴臨時站工程」，今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，切換過程包含電車線接地、撥軌、裝置道岔、架接電力線、號誌測試、ATP動態測試及試運轉等項目。

台鐵表示，今清晨4時45分完工解除封鎖，清晨5時4分完成動態測試及試運轉，清晨5時33分第4138次區間車準點通過，旅運服務正常。

台鐵公司董事長杜微昨深夜11時40分出現切換工程現場，在鶯歌站「切換管制中心」聽取鐵道局及台鐵簡報，再赴行車室察看程序及操作準備、接著參加工務段勤前教育，向工作人員精神講話，呼籲施工安全，也贈送工作人員飲料點心慰問辛勞。

杜微表示，這次切換總計動員逾200人，各類大型機具，包含大、中型砸道車、電力及工務維修車等達20輛；切換完成後列車行進路線就變成在鳯鳴站站內，鐵道局預計11月車站完工後，鳯鳴站就可以啟用營運，初期每日將停靠上下行各64列及65列，合計129次列車。

台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜也前往視察工程現場。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜也前往視察工程現場。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程現場。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程現場。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程現場。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程現場。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程現場與慰勞工作人員。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程現場與慰勞工作人員。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程與慰勞工作人員。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程與慰勞工作人員。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜也前往視察工程現場。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜也前往視察工程現場。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程。圖／台鐵提供
台鐵今清晨完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，台鐵董事長杜微昨深夜視察工程。圖／台鐵提供

台鐵 鐵道

延伸閱讀

台鐵鳯鳴站切換軌道工程完工 估11月啟用營運

桃鐵地下化缺經費 萬美玲籲中央埋單、鐵道局長楊正君快閃避談

桃園環南地下道封1車道今起動工 3階施工明年10月完工

彰化83歲老婦騎腳踏車被貨車撞倒拖到平交道 路人按緊急鈕仍不治

相關新聞

攻大巨蛋周杰倫霸氣問「想聽什麼？」 釣出蔣萬安留言

亞洲天王周杰倫的「嘉年華」世界巡迴演唱會將在今年12月上旬於台北大巨蛋登場，周杰倫也在個人IG霸氣留言「說吧，想聽什麼？...

又有颱風？吳德榮：本周水氣多易下雨 關島熱帶擾動醞釀中

又有颱風？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(8日)晨2時中央氣象署路徑潛勢...

防短延時強降雨 澎湖、高屏、新北至新竹注意豪大雨

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天澎湖有局部大雨或豪雨，高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率

女子私處藏異物！婦科醫生鉗出「毛髮圈」超傻眼 網友揭是情趣玩具用途曝光

不少情侶夫妻為增加情趣，愛愛時或會使用情趣用品。台灣有婦產科醫生較早前於網上分享工作日常，有女病人因陰道有異物前來求診，當她進行陰道內診時，居然看到一堆「毛髮」，拿出來後發現是1個圓形的透明膠圈，表面充斥許多毛髮，如同女生化妝所用的假睫毛，表示「我心中真的是黑人問號」，遂貼圖詢問網友到底為何物。

爭取重機上國道 50車主國三東山服務區集結、警戒備

大型重機車友今早發起全台國道7處服務區同步集結爭取重機上國道，在國三台南東山服務區有約50名車友響應，擔心失控，警方動員...

密閉式禽舍確診禽流感較多？ 養雞協會：開放式恐更多

農業部鑑於國內家禽產業飼養模式多屬傳統開放式禽舍，加速推動家禽產業升級，但根據審計部報告指出，近5年非開放式禽舍及密閉式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。