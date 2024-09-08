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台鐵鳯鳴站切換軌道工程完工 估11月啟用營運

中央社／ 台北8日電

台鐵今天指出，配合鳯鳴站的切換軌道工程今天清晨順利完工，預計車站站體在11月完工後，就可啟用營運，初期每天將停靠上下行各64列及65列、合計129次列車。

台鐵今天發布新聞稿表示，配合鐵道局「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫-CH01標鳳鳴臨時站工程」，今天清晨順利完成「尖山埔路平交道段至鳳鳴里平交道段」西正線臨時軌切換，切換過程包含電車線接地、撥軌、裝置道岔、架接電力線、號誌測試、ATP動態測試及試運轉等項目。

台鐵董事長杜微說，這次切換總計動員逾200人，各類大型機具，包含大、中型砸道車、電力及工務維修車等達20輛，切換完成後列車行進路線就變成在鳯鳴站站內，鐵道局預計11月車站完工後，鳯鳴站就可啟用營運，初期每天將停靠上下行各64列及65列，合計129次列車。

台鐵 鐵道

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