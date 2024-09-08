快訊

獨／新光大股東林伯翰親筆信 將出馬徵委託書「反新新併」

送暖？陳水扁貼與柯文哲合照 寫下「同是天涯淪落人」

Apple Watch 10終極5大看點曝！大螢幕、更薄錶殼 還有「最強健康武器」搶市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低壓帶影響 今午後大雷雨下很大地區曝

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
受低壓帶影響大氣持續不穩定，今午後要留意局部大雷雨，出門要帶傘。本報資料照片
受低壓帶影響大氣持續不穩定，今午後要留意局部大雷雨，出門要帶傘。本報資料照片

受低壓帶影響大氣持續不穩定，今天午後要留意局部大雷雨，出門要帶傘。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，昨天開始台灣附近進入低壓帶範圍中，在南風環境下大氣不穩定，水氣偏多，各地都有陣雨發生，尤其午後時段都有局部性大雷雨，更有部分地區入夜後仍有明顯雨勢。今天環境風向開始轉變，東北風逐漸明顯，但東北風來源是低壓帶，整體大氣持續不穩定，凌晨到清晨北中南東都有降雨發生，尤其西北部沿海有雷雨胞發展帶來局部大雨。

歐宗學指出，今天降雨不只如此，預估上午會有短暫停歇空檔，但午後配合熱力作用之下，各地可能會再有旺盛對流雲系影響帶來局部大雷雨，尤其中南部地區發生機會最高。

歐宗學指出，下周持續處在低壓帶範圍中，但不會都是這麼普遍不穩定天氣。下周一有微弱低壓系統逐漸接近東部外海，進一步發展機會偏低，仍會帶來風速增強及水氣，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後中南部仍有熱對流雷陣雨，還是有局部較大雨勢發生的機會。下周二這個低壓通過台灣附近，北部、東北部持續陣雨天氣，中南部、花東留意午後雷陣雨影響。

下周三低壓遠離、結束對台灣影響，但低壓帶還是盤據台灣周邊，預估一直到周末都是以偏東風環境為主，迎風面東半部至恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區及西半部有熱對流雷陣雨，降雨熱區會比較偏向中南部地區。

歐宗學指出，下周在低壓帶中還是有熱帶擾動發展機會，目前預報發展趨勢不明確，可能生成位置、強度以及未來走向都還有很大的分歧，依目前預報短時間內影響台灣機會偏低，下周二以後再來追蹤關注就可以。

歐宗學指出，近期由於受低壓帶影響，雲雨較容易發展，天空中雲量多就會遮蔽陽光加熱，整體高溫相較前幾天降低，但還沒下雨的時候可能仍有陽光露臉，配合偏高的濕度感受還是比較悶熱。

大雷雨 高溫

延伸閱讀

影／土城午後大雷雨！疑雷擊釀樹倒砸車 車輛嚴重變形、2人送醫

苗栗縣大雷雨 慎防劇烈降雨、雷擊

大雷雨開轟桃園新北 慎防雷擊、冰雹

台北大雷雨開轟 粉專指這裡恐是下一個對流引爆點

相關新聞

攻大巨蛋周杰倫霸氣問「想聽什麼？」 釣出蔣萬安留言

亞洲天王周杰倫的「嘉年華」世界巡迴演唱會將在今年12月上旬於台北大巨蛋登場，周杰倫也在個人IG霸氣留言「說吧，想聽什麼？...

又有颱風？吳德榮：本周水氣多易下雨 關島熱帶擾動醞釀中

又有颱風？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(8日)晨2時中央氣象署路徑潛勢...

兒少車禍死亡 機車事故占89%

去年兒少交通事故死傷人次突破三萬人大關，高於過去四年同期。四年來，機車交通事故死亡人數三三八人，占交通事故死亡人數的百分...

騎機車載小孩 醫：別讓孩子站踏板

開車被稱為「鐵包肉」、騎機車是「肉包鐵」，但許多民眾以機車為主要代步工具，小朋友也都很習慣坐機車。醫師建議，家長應為孩子...

郵局出包 萬名軍人重複發薪 急追回3.8億元

中華郵政台中民權路郵局協助中部國軍撥發薪水，本月三日、四日連續撥款給一萬六九四名國軍，等於上萬人領到雙倍薪水，溢撥總金額...

防短延時強降雨 澎湖、高屏、新北至新竹注意豪大雨

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天澎湖有局部大雨或豪雨，高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。