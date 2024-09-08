低壓帶影響 今午後大雷雨下很大地區曝

受低壓帶影響大氣持續不穩定，今天午後要留意局部大雷雨，出門要帶傘。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，昨天開始台灣附近進入低壓帶範圍中，在南風環境下大氣不穩定，水氣偏多，各地都有陣雨發生，尤其午後時段都有局部性大雷雨，更有部分地區入夜後仍有明顯雨勢。今天環境風向開始轉變，東北風逐漸明顯，但東北風來源是低壓帶，整體大氣持續不穩定，凌晨到清晨北中南東都有降雨發生，尤其西北部沿海有雷雨胞發展帶來局部大雨。

歐宗學指出，今天降雨不只如此，預估上午會有短暫停歇空檔，但午後配合熱力作用之下，各地可能會再有旺盛對流雲系影響帶來局部大雷雨，尤其中南部地區發生機會最高。

歐宗學指出，下周持續處在低壓帶範圍中，但不會都是這麼普遍不穩定天氣。下周一有微弱低壓系統逐漸接近東部外海，進一步發展機會偏低，仍會帶來風速增強及水氣，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後中南部仍有熱對流雷陣雨，還是有局部較大雨勢發生的機會。下周二這個低壓通過台灣附近，北部、東北部持續陣雨天氣，中南部、花東留意午後雷陣雨影響。

下周三低壓遠離、結束對台灣影響，但低壓帶還是盤據台灣周邊，預估一直到周末都是以偏東風環境為主，迎風面東半部至恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區及西半部有熱對流雷陣雨，降雨熱區會比較偏向中南部地區。

歐宗學指出，下周在低壓帶中還是有熱帶擾動發展機會，目前預報發展趨勢不明確，可能生成位置、強度以及未來走向都還有很大的分歧，依目前預報短時間內影響台灣機會偏低，下周二以後再來追蹤關注就可以。

歐宗學指出，近期由於受低壓帶影響，雲雨較容易發展，天空中雲量多就會遮蔽陽光加熱，整體高溫相較前幾天降低，但還沒下雨的時候可能仍有陽光露臉，配合偏高的濕度感受還是比較悶熱。