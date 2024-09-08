女子私處藏異物！婦科醫生鉗出「毛髮圈」超傻眼 網友揭是情趣玩具用途曝光

不少情侶夫妻為增加情趣，愛愛時或會使用情趣用品。台灣有婦產科醫生較早前於網上分享工作日常，有女病人因陰道有異物前來求診，當她進行陰道內診時，居然看到一堆「毛髮」，拿出來後發現是1個圓形的透明膠圈，表面充斥許多毛髮，如同女生化妝所用的假睫毛，表示「我心中真的是黑人問號」，遂貼圖詢問網友到底為何物。

有網友指出相中物品其實是「羊眼圈」，是種情趣用品，通常會放置在男性的生殖器官，從而剌激女性私處，增加其下體敏感度。有人得悉用途表示噁心，「怎麼接受讓不明不白的東西進入的」、「這掉毛在裡面也會發炎感染」。

女病人下體被鉗出「毛髮圈」

「婦產科驚悚故事」，台灣婦產科張季涵醫生在threads上傳照片，不禁驚嘆「病人總是讓我大開眼」。從照片顯示，她當時用鉗子夾着1個近乎透明的圓形膠圈，而膠圈周圍則被貼上濃厚的毛髮，驟眼看上去有點像是女生化妝所用到的假睫毛，她於是詢問網友，「猜測到底什麼？從哪裡拿出來的」。

張醫生之後補充，當時1名中年女病人進到診室，害羞地指陰道有異物，向其表示「老公放進去的」，卻不知是何物。張醫生稱，「於是我又期待又怕受傷害的進行陰道內診」，然而鴨嘴首次放進去陰道時，卻沒有發現異常，直至第二次，她居然看到一堆「毛髮」，震驚指「我心中真的是黑人問號」。她之後試圖使用鑷子，可惜夾不出來，需要改用彎式止血鉗，才順利取出異物。她後來為了讓病人清楚異物已取出，打算拿給對方看，該女士卻尷尬拒絕查看。

網友指為情趣用品：羊眼圈

相關貼文引起網友熱議，許多人都表示未曾見過相中物件，不過及後有留言指出，其實那是「羊眼圈」。「羊眼圈」是種歷史悠久的情趣玩具，用法是將其套在男性的生殖器官，從而發生性行為時可剌激女性私處，增加對方下體敏感度，「很久很久以前當人們還在用羊的腸子當保險套的時候，人們也在用羊的睫毛做這種玩具，但是以前到現在都有非常多卡在裡面的案例，看了超可怕」，亦有情趣商店員工透露，「現在有全矽膠製的」。

對於「羊眼圈」用途，不少人直呼噁心，「抱歉我以為是蜈蚣」、「只有我想到一個睫毛膏的廣告嗎」、「怎麼接受讓不明不白的東西進入」、「看了就嘔心的東西，還要塞到體內」、「這掉毛在裡面也會發炎感染」，又有人笑稱「假如不取出來，未來小孩出生會變河童對吧」、「真的好好奇體感如何」。

張醫生之後於留言區貼上IG（Instagram）限時動態，她早前亦曾上傳同一照片，並以投票功能詢問好友們是否知道此物，唯絕大部份人都投票至「完全沒有頭緒到底是什麼」，甚至有人經再三提示，還是沒能看出是什。對於有網友好奇用後感，張醫生指不好意思詢問病人，但覺得「這就是做婦產科醫師的有趣之處」，常會被病人打開眼界，又戲稱「大家盡情玩，安全我來守護」，但同時提醒使用情趣用品要小心，避免私處受感染。

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文章授權轉載自《香港01》