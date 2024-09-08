又有颱風？吳德榮：本周水氣多易下雨 關島熱帶擾動醞釀中

又有颱風？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(8日)晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱摩羯在越南北部，向西北西，下午減弱為熱帶低壓。最新(7日20時)歐洲模式模擬顯示，周二(10日)20時在台灣東北方的擾動結構鬆散、以低壓環流的型態，通過台灣；關島附近另有擾動醞釀。美國模式模擬的擾動位置、強度則皆有差異，且其未來的動向，由於大氣環境複雜，與歐洲模式模擬亦不相同、且都在調整中，應繼續觀察。

吳德榮指出，今日台灣附近水氣增多，大氣不穩定，西半部午後局部對流發展、有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風、瞬間大雨；其他時間南部易降雨，各地區偶有局部短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為北部23至35度、中部24至35度、南部24至34度、東部23至35度。