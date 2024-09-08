屏東偏鄉醫療零距離「一卡皮箱」有溫度的行動守護  

屏東縣政府強化在地醫療資源，在原鄉及離島地區布建遠距醫療設備資源，因應今年7月通訊診察治療辦法新制上路，將增設診療科別，強化個案轉介與追蹤，讓偏鄉民眾免去舟車勞頓，就近在衛生所享有醫學中心等級專科門診服務。

「一卡皮箱跑遍原鄉，走到哪看到哪！」三地門鄉衛生所護理師吳甘美茜為更方便協助病患，將檢查儀器等相關設備整齊收入箱中，巡迴部落提供遠距診療，提醒大家定期檢查重要性。她說，原鄉部落青年大部分外出打拚，獨居長輩為數不少，衛生所同仁因長期關注病患，關係反而比家人更緊密，貼心服務讓鄉親備感窩心。

屏東縣三地門鄉三地村部落52歲盧女，因先天殘疾外出不便，與同樣身心障礙先生從事琉璃燒製藝術工作，作為家中經濟來源，隨年紀增長，盧女與丈夫皆有慢性疾病史，糖尿病、高血壓，因行動不便，每當外出檢查深感吃力，對接觸人群感到焦慮，甚至不願到醫院檢查，導致眼疾加劇，甚至影響生計。三地門鄉衛生所考量行動不便，將檢查儀器帶入家中，在盧女熟悉且有安全感環境下執行遠距醫療，病情獲改善，也穩定經濟收入。

瑪家鄉衛生所主任江麗香說，過去原鄉長輩常因語言、文化的隔閡而不願就醫，往往因此延誤病情，瑪家鄉衛生所團隊依照在地鄉親的需求資源整合連結，推出居家醫療、居家護理、行動藥師、行動心理師、行動營養師、行動購物車及長照居家服務等創新服務模式。

江麗香說，感謝中央、縣府及衛生局多年爭取經費挹注及溝通協調，提供神經內科遠距專科門診服務，與診斷疑似認知異常服務模式，改變過去病人需多次往返醫院才能確診及領藥，如今可以集中1天到醫院檢查，後續在衛生所就醫治療。

縣長周春米說，屏東地形狹長，「距離」往往是就醫最大阻礙，整合資源，推出遠距專科診療服務，讓距離不再是問題，也讓偏鄉居民就近獲醫學中心等級照護服務。