郵局出包 萬名軍人重複發薪 急追回3.8億元

中華郵政台中民權路郵局協助中部國軍撥發薪水，本月三日、四日連續撥款給一萬六九四名國軍，等於上萬人領到雙倍薪水，溢撥總金額約三億八千多萬元，郵局直到五日上午七點多獲報才發現，兩小時內追回上萬筆溢撥款，到昨天仍剩十二筆、約四十一萬元沒追回。台中郵局表示，作業疏失導致，總公司已修改程式，台中郵局將加強教育訓練。

台中郵局重複撥款給上萬名國軍，正巧九三軍人節，不少人以為慶祝軍人節，「九月薪水雙倍大放送」，也有人看著郵局存摺沖銷的紀錄，自嘲是「過路財神」。

台中郵局代理局長王月珍說，依據作業程序，薪資轉帳傳送後，要經主管覆核，負責員工三日入帳一萬六九四筆後，當天主管已覆核，但該員工誤以為檔案遭刪除、沒有成功，隔天四日再次傳送，因為四日是不同主管輪值，也覆核薪轉作業，才導致重複入帳。

王月珍說明，郵局在五日上午七點廿分，收到國軍通知，立即請郵政總局協助沖銷，五日上午十點已追回一萬五四五筆，因為部分薪轉帳戶撥款後，已被提領，帳戶內金額不足，當日仍有一四九筆未追回；到昨天截止，只剩十二筆、約四十一萬元沒追回。

台中郵局表示，將聯繫儲戶回存溢撥金額，若沒有回存，下月薪轉作業時將扣除，不會有呆帳問題；這次重複撥款金額由郵局內部預付，對儲戶無影響。