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早療評估塞車 台中、桃園等數月

聯合報／ 記者趙容萱陳俊智／連線報導
台中市今年成功爭取中國醫藥大學兒童醫院成為兒童發展聯合評估重點醫院，外展篩檢醫院也增至4家。圖／台中市衛生局提供
台中市今年成功爭取中國醫藥大學兒童醫院成為兒童發展聯合評估重點醫院，外展篩檢醫院也增至4家。圖／台中市衛生局提供

台中市審計處決算報告顯示，台中市10家醫院提供早療兒的兒童聯合發展評估服務，但候診長達2至4個月，且僅2家提供外展篩檢服務，服務量能無法因應需求。有議員批評像「搶演唱會門票一樣難」，要求編列預算改善；台中市衛生局說， 今年成功爭取到1家重點醫院，候診可縮短為1.5個月，外展篩檢醫院增至4家。

桃園市早療評估也塞車嚴重。議員張碩芳指，桃園早療評估候診「要等1年多」，每年約2000名不能及時獲得聯評，恐耽誤黃金治療期。桃園市婦幼局說明，桃園聯評醫院從去年8家增至今年9家，候診縮短至目前約需3個月，候診減至417人。市府預計明年成立早療診所改善。

台中市議員張芬郁說，台中市早療聯評醫院數量嚴重不足、且開診還限額，導致家長為了要拿到診療單，像搶演唱會門票一樣，甚至候診逾半年，呼籲衛生局應編列或爭取預算改善。

議員張家銨表示，醫院到社區辦理外展的篩檢服務，對偏遠弱勢家庭來說，也能省去家長帶孩童前往醫院的交通負擔及時間成本。她要求衛生局應積極與醫院協調早療評估資源的分配，讓家長們更能把握發展關鍵期，並配合幼兒罕病補助，早期發現才能早期介入。

衛生局說，為縮短早療兒聯評掛號候診時間，台中市今年成功爭取10家聯合評估中心，其中中國醫藥大學兒童醫院為重點醫院，另9家為一般醫院。家長可至衛生局建置的平台，查詢各院預約方式，如遇額滿，可選任一家一般醫院聯評中心，電話聯繫由個管師協助，如一般醫院預估未能於6周內協助安排門診，則會轉介至重點醫院。

衛生局建議，若孩童為疑似單一類別遲緩個案，家長可先至台中市區域級以上醫院開立診斷證明書後，至健保署或社會局核准設立的早期療育機構接受復健治療，並向社會局申請發展遲緩兒童療育補助，以減少等候評估時間。

台中海線邱媽媽說，孩子1歲9個月，因語言問題需要早療評估，但市區多家醫院的兒童發展聯合評估中心都額滿，她帶孩子到醫院兒科就診，請醫師協助轉診到復健科評估、開單候診，在3周內順利就掛到評估。

台中市 桃園 衛生局

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