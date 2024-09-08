早療評估塞車 台中、桃園等數月

台中市審計處決算報告顯示，台中市10家醫院提供早療兒的兒童聯合發展評估服務，但候診長達2至4個月，且僅2家提供外展篩檢服務，服務量能無法因應需求。有議員批評像「搶演唱會門票一樣難」，要求編列預算改善；台中市衛生局說， 今年成功爭取到1家重點醫院，候診可縮短為1.5個月，外展篩檢醫院增至4家。

桃園市早療評估也塞車嚴重。議員張碩芳指，桃園早療評估候診「要等1年多」，每年約2000名不能及時獲得聯評，恐耽誤黃金治療期。桃園市婦幼局說明，桃園聯評醫院從去年8家增至今年9家，候診縮短至目前約需3個月，候診減至417人。市府預計明年成立早療診所改善。

台中市議員張芬郁說，台中市早療聯評醫院數量嚴重不足、且開診還限額，導致家長為了要拿到診療單，像搶演唱會門票一樣，甚至候診逾半年，呼籲衛生局應編列或爭取預算改善。

議員張家銨表示，醫院到社區辦理外展的篩檢服務，對偏遠弱勢家庭來說，也能省去家長帶孩童前往醫院的交通負擔及時間成本。她要求衛生局應積極與醫院協調早療評估資源的分配，讓家長們更能把握發展關鍵期，並配合幼兒罕病補助，早期發現才能早期介入。

衛生局說，為縮短早療兒聯評掛號候診時間，台中市今年成功爭取10家聯合評估中心，其中中國醫藥大學兒童醫院為重點醫院，另9家為一般醫院。家長可至衛生局建置的平台，查詢各院預約方式，如遇額滿，可選任一家一般醫院聯評中心，電話聯繫由個管師協助，如一般醫院預估未能於6周內協助安排門診，則會轉介至重點醫院。

衛生局建議，若孩童為疑似單一類別遲緩個案，家長可先至台中市區域級以上醫院開立診斷證明書後，至健保署或社會局核准設立的早期療育機構接受復健治療，並向社會局申請發展遲緩兒童療育補助，以減少等候評估時間。

台中海線邱媽媽說，孩子1歲9個月，因語言問題需要早療評估，但市區多家醫院的兒童發展聯合評估中心都額滿，她帶孩子到醫院兒科就診，請醫師協助轉診到復健科評估、開單候診，在3周內順利就掛到評估。