聽新聞
test
0:00 / 0:00

打破傷風後昏迷亡 獲250萬元救濟金

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

一名五十多歲男性被狗咬傷後，施打破傷風類毒素，即俗稱的破傷風疫苗。沒想到，打完疫苗後突然昏迷，立即送醫搶救仍不幸過世，經申請預防接種受害救濟，由衛福部審議，不能排除與施打破傷風類毒素有關，判定給予救濟金二五○萬元、喪葬補助費卅萬元，計二八○萬元，此為國內首例施打破傷風類毒素獲死亡救濟給付個案。

預防接種受害救濟審議小組（ＶＩＣＰ）審議指出，從男子病歷記載、臨床表現及檢驗結果等研判，他接種新冠疫苗一個多月後，遭犬隻咬傷，並接受破傷風類毒素及抗生素注射，突發昏迷送醫後死亡。病理解剖報告指出患者有肺氣腫、肺高壓、冠狀動脈狹窄及疑有過敏體質，因施打破傷風類毒素、抗生素等誘發急性過敏反應，導致心肺衰竭。

疾管署發言人羅一鈞說，破傷風類毒素誘發「過敏性休克」機率為十萬分之一至十萬分之三，為文獻上已知但極罕見的疫苗不良反應。呼籲民眾接種破傷風疫苗後，如出現呼吸窘迫、低血壓、意識不清等過敏性休克症狀，應立即就醫。

台大兒童醫院小兒科教授黃立民說，破傷風疫苗是非常安全的疫苗，很少聽說引起副作用或死亡，他不認為此案例與破傷風類毒素有關。此個案公布於衛福部預防接種受害救濟審議小組第二二七次會議紀錄，總計審查一二○案，其中十二人獲救濟金，以新冠疫苗接種救濟個案最多，其他包括破傷風、卡介苗等。

抗生素 新冠疫苗 破傷風疫苗 羅一鈞 衛福部 過敏反應 黃立民

延伸閱讀

國內首例打破傷風疫苗後死亡 這原因獲救濟250萬元

肺炎鏈球菌、帶狀疱疹...疫苗百百項，一定都要打嗎？五大成人疫苗介紹、常見疑難雜症一次解

【即時短評】柯文哲收押了 超思、疫苗案還靜悄悄？

新學期打疫苗 流感、COVID-19接種意願書都可線上填

相關新聞

兒少車禍死亡 機車事故占89%

去年兒少交通事故死傷人次突破三萬人大關，高於過去四年同期。四年來，機車交通事故死亡人數三三八人，占交通事故死亡人數的百分...

騎機車載小孩 醫：別讓孩子站踏板

開車被稱為「鐵包肉」、騎機車是「肉包鐵」，但許多民眾以機車為主要代步工具，小朋友也都很習慣坐機車。醫師建議，家長應為孩子...

郵局出包 萬名軍人重複發薪 急追回3.8億元

中華郵政台中民權路郵局協助中部國軍撥發薪水，本月三日、四日連續撥款給一萬六九四名國軍，等於上萬人領到雙倍薪水，溢撥總金額...

早療評估塞車 台中、桃園等數月

台中市審計處決算報告顯示，台中市10家醫院提供早療兒的兒童聯合發展評估服務，但候診長達2至4個月，且僅2家提供外展篩檢服...

交長喊加強執法 基層警怒：交安非見警率能解決

上半年行人死亡數較去年同期不減反增，新任交通部長陳世凱日前表示，本月起加強執法、增加見警率，引發基層警察不滿，認為交通部...

痔瘡診所又查獲密醫 遭停業一年

高雄知名治療痔瘡診所遭指控有密醫看診，沒健保給付，還鼓吹病患手術，離職護理師並爆料，密醫正是2年前違反醫師法被判刑的龔姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。