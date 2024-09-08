打破傷風後昏迷亡 獲250萬元救濟金

一名五十多歲男性被狗咬傷後，施打破傷風類毒素，即俗稱的破傷風疫苗。沒想到，打完疫苗後突然昏迷，立即送醫搶救仍不幸過世，經申請預防接種受害救濟，由衛福部審議，不能排除與施打破傷風類毒素有關，判定給予救濟金二五○萬元、喪葬補助費卅萬元，計二八○萬元，此為國內首例施打破傷風類毒素獲死亡救濟給付個案。

預防接種受害救濟審議小組（ＶＩＣＰ）審議指出，從男子病歷記載、臨床表現及檢驗結果等研判，他接種新冠疫苗一個多月後，遭犬隻咬傷，並接受破傷風類毒素及抗生素注射，突發昏迷送醫後死亡。病理解剖報告指出患者有肺氣腫、肺高壓、冠狀動脈狹窄及疑有過敏體質，因施打破傷風類毒素、抗生素等誘發急性過敏反應，導致心肺衰竭。

疾管署發言人羅一鈞說，破傷風類毒素誘發「過敏性休克」機率為十萬分之一至十萬分之三，為文獻上已知但極罕見的疫苗不良反應。呼籲民眾接種破傷風疫苗後，如出現呼吸窘迫、低血壓、意識不清等過敏性休克症狀，應立即就醫。

台大兒童醫院小兒科教授黃立民說，破傷風疫苗是非常安全的疫苗，很少聽說引起副作用或死亡，他不認為此案例與破傷風類毒素有關。此個案公布於衛福部預防接種受害救濟審議小組第二二七次會議紀錄，總計審查一二○案，其中十二人獲救濟金，以新冠疫苗接種救濟個案最多，其他包括破傷風、卡介苗等。