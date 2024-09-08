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交長喊加強執法 基層警怒：交安非見警率能解決

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
上半年行人死亡數較去年同期增加，新任交通部長陳世凱（圖）日前表示，本月起加強執法、增加見警率，引發基層警察不滿。記者陳秋雲／攝影
上半年行人死亡數較去年同期增加，新任交通部長陳世凱（圖）日前表示，本月起加強執法、增加見警率，引發基層警察不滿。記者陳秋雲／攝影

上半年行人死亡數較去年同期不減反增，新任交通部長陳世凱日前表示，本月起加強執法、增加見警率，引發基層警察不滿，認為交通部修法過程處處妥協在先，交安成效並非見警率能解決。高雄更有基層警諷「乾脆每個路口站一名員警」，難道員警只站路口，其他治安狀況不顧了嗎？

對此，交通部回應，道安工作是從各個面向都在努力中，並非只針對警方執法，由於部分縣市民眾道安觀念較薄弱，希望透過加強執法導正。

根據交通部統計，今年上半年行人死亡一八三人，較去年同期增加百分之五點八，甚至比去年六月實施未停讓行人重罰前多了十人死亡。陳世凱近日表示，根據行人死亡肇事樣態分析，顯示車輛未依規定停讓行人比率相當高，已與警政單位溝通，執法可更加強，見警率再增加。

台灣警察工作權益推動協會昨質疑，交通部修法過程處處妥協寬鬆，成效問題並非見警率能解決，況且政策不是打電動，拒絕不科學而盲目的政策調整。台灣警察工作權益推動協會認為，警察人力不足與工時過長的問題沒有解決，執法資源、人力跟法律基礎從何而來？

交通部路政及道安司表示，由於有幾個縣市行人死亡持續攀升，經分析未依規定穿越道路及未停讓行人明顯較高，代表民眾觀念較薄弱，所以希望透過地方警力加強執法。若縣市表現較良好就不需要。

交通部長 工時 行人 警察 陳世凱

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