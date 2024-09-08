騎機車載小孩 醫：別讓孩子站踏板

開車被稱為「鐵包肉」、騎機車是「肉包鐵」，但許多民眾以機車為主要代步工具，小朋友也都很習慣坐機車。醫師建議，家長應為孩子做好防護措施，避免讓孩子站在機車踏板，戴好安全帽，並且慢慢騎，時速不超過四十公里。

家住台北市、女兒就讀小三的李媽媽說，在台灣騎車很方便，孩子從小就坐機車，尤其孩子小時候為了看街道，常堅持一定要站在機車踏板上，北市交通混亂，她只能騎慢一點，注意交通安全。三寶媽吳小姐就有裝置兒童機車座椅，因椅背和機車銜接，也有安全帶，用起來還算穩固，但若碰到大雨，母女就不騎車，由爸爸開車接送。

不同於都會區的大眾運輸選擇多，家住中部的陳小姐指出，真的很不方便時，還是會騎機車載小孩，她的女兒今年就讀小六，但在一至三歲時，因為孩子容易打瞌睡，用機車載孩子時也是背在身上，她也擔心萬一跌倒，大人會壓在孩子身上，「沒有家長想要讓孩子處於危險境地 」。

台灣外科醫學會外傷委員會主任委員林恆甫表示，路上也常可見到「三貼」、「四貼」，避免機車意外事故，最好不要用機車載小孩，但對部分家長來說很不方便，只能建議一定要做好保護措施，不要因五分鐘路程就不戴安全帽，也要避免全家都擠機車上。

長庚兒童醫學中心兒少保護中心主任葉國偉提醒家長，避免搶快或違規，畢竟速度愈快，愈沒有時間反應，也要戴符合頭顱大小的安全帽。

交通事故對兒少造成的傷害，是否屬於疏忽或不當對待？衛福部社會及家庭署代理署長張美美表示，現行法規沒有規定家長不能騎機車載小孩，需要個案認定。靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示，從兒權團體角度，政府應設法增加公共交通設備，或做好婦幼計程車等配套措施。