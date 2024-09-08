兒少車禍死亡 機車事故占89%

去年兒少交通事故死傷人次突破三萬人大關，高於過去四年同期。四年來，機車交通事故死亡人數三三八人，占交通事故死亡人數的百分之八八點九五。審計部報告指出，不少家長接送小孩都以機車為主要交通工具，孩子因身高不夠無法踩到機車踏板，部分家長在後座加裝兒童座椅，但目前沒有相關法規規範，安全性無法確定。

審計部報告指出，對於機車兒童座椅規格及性能等，目前道安規則等皆未有明確規範，也未強制要求市售機車兒童座椅需經檢驗合格且具保護力，無法確保兒童使用的安全性；也因為缺乏明確規範，警政署對於機車載兒童並加裝安全座椅發生交通事故也沒有相關統計，交通部也無法提出有效的防制措施。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示，目前規定兒童搭乘汽車要使用安全座椅的國家，通常會規定兒童搭乘機車的最低年齡，大概是小腿骨要達四十公分，基金會曾建議，五歲以下孩童不要搭乘機車。

許雅荏說，孩子的腳要能夠踏到機車踏板，才不容易因轉彎或突然煞車而墜落，家長們裝設機車座椅，但「只能叫座椅，不能稱為安全座椅」，因為國內外都缺乏相關安全標準。在歐美和日本等，若小孩搭乘機車通常需穿著防護衣、防護褲、護膝並加上安全帽等，如同重機騎士會穿著防摔衣等裝備。

台灣外科醫學會外傷委員會主任委員林恆甫表示，幼兒機車事故並不多，臨床發現案例常是父母讓沒有辦法坐在後座的幼兒，待在機車前踏板，畢竟是「肉包鐵」，一但車速快加上沒戴安全帽，往往導致非常嚴重的傷害。有些孩子個頭小，可能頭部著地造成外傷、胸腔挫傷或內出血、頸椎與下半身骨折等，嚴重甚至喪命。

兒少交通事故死傷增 製表／元氣中心

長庚兒童醫學中心兒少保護中心主任葉國偉指出，不建議用機車載小孩，尤其要避免站在前踏板，有些家長用腰帶等裝置，把自己跟孩子綁在一起，一旦受傷可能同時都受到嚴重傷害，建議在孩子能踩到機車前踏板、抓牢把手時再搭機車，至少國小以上，最重要的是戴安全帽、避免時速過快。

交通部公共運輸及監理司表示，目前國際上只有汽車用兒童安全座椅產品及標準，並無機車用兒童座椅產品及標準，交通部已請財團法人車輛安全審驗中心研議，制定國內獨有的座椅標準及測試驗證程序作業，待標準出爐後，再討論是否採強制性或自願性規範。