痔瘡診所又查獲密醫 遭停業一年

高雄知名治療痔瘡診所遭指控有密醫看診，沒健保給付，還鼓吹病患手術，離職護理師並爆料，密醫正是2年前違反醫師法被判刑的龔姓負責人。高市衛生局調查，這家診所5度遭檢舉，這次再查獲密醫，已是第3度移送地檢署偵辦，由於診所涉嫌多次違規，依規定加重處罰停業一年。

檢舉人形容檢查室空間昏暗還有老舊婦科診療台，櫃台小姐叫他不要怕，不久兩名男醫師走進診間說，不要看健保、看任何痔瘡西醫，不要吃中藥；照完肛門圖像後，其中一人說他長了8顆3.5級痔瘡，多已潰爛，鼓吹也接受獨創的乾燥療法，可根治不復發。他追問用什麼線綁，醫生回是秘方，然後開特製藥膏，但藥膏外觀無任何合格標示。

病患愈想愈不對，上網查詢赫然發現，看診的「龔姓醫師」2年前違反醫師法判刑。他事後到其他診所檢查，別家醫師說他的痔瘡根本無需治療，他才曝光這段離譜的看診驚魂記。

一名離職護理師說，診所內羅姓醫師有醫師執照，龔姓男子沒有，兩人一起出診，羅沒處理好的個案，龔就接手，但龔沒有執照，2022年被判違反醫師法，暫停醫療行為幾個月，最近診所營運不佳，龔又開始頻繁看診。

衛生局表示，診所過去被檢舉自費項目過高，已裁罰4次。2001年和2019年分別移送丁姓和龔姓密醫，這次又查獲龔姓密醫無照行醫，依醫師法第28條規定，最重可處5年以下有期徒刑，最多得併科罰金150萬元。另查，這家診所同時違反醫師法及醫療法規定，按情節決定處分停業一年。