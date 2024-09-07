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騎機車方便但危險 家長雙載嘆最怕碰到「這類人」

聯合報／ 記者賴昀岫沈能元／台北即時報導
目前兒童機車座椅，沒有安全相關規範或檢驗標準。記者余承翰／攝影
目前兒童機車座椅，沒有安全相關規範或檢驗標準。記者余承翰／攝影

俗話說，開車是「鐵包肉」、騎車是「肉包鐵」，但仍有許多民眾以機車做為主要代步工具，有些家長為了孩子的安全，選擇加裝兒童機車座椅，不過目前對於這類產品，卻沒有檢驗或安全規範，家長們多半只能戴安全帽、慢慢騎，或選擇大眾運輸工具、搭計程車等，畢竟沒有家長想讓自己的孩子處於危險環境。

家住台北市，有一位就讀小學三年級女兒的李媽媽說，在台灣騎車很方便，孩子從小就常坐機車，尤其讀幼稚園的時候，為了看街道，常堅持一定要站在機車的踏板上。台北市交通很混亂，她騎車時都騎著很慢，但先生不一樣，騎機車載著女兒時，還是騎的很快，現在讓女兒坐在後座，雖然心知這樣有點危險，尤其現在外送員多，許多外送員都騎很快，不注意行人或其他騎車的民眾，但騎機車是生活所需，她也只能騎慢一點，多注意交通安全。

台北市的三寶媽吳小姐表示，家中剛好裝置兒童機車座椅，能做的防護措施，也只有戴安全帽、慢慢騎，3個小孩都是這樣過來的，最大的女兒今年國二，因為住在學校附近，所以都走路上下課；就讀國小的弟妹，有時也會一次載去上課，比較擔心的是坐在中間的孩子，因為只能抱著家長，怕因此滑倒；後面的孩子則會靠著椅背，機車座椅裝了好幾年，用起來覺得滿穩固的，因為椅背有和機車銜接，也有安全帶；如果碰到大雨，則會由爸爸開車接送。

同樣住在北市的還有二寶媽林小姐，家中2個孩子分別就讀國中、國小，平常上課會搭乘校車，假日去上補習班的話，訓練孩子自己搭公車，不過她也陪孩子們搭了一整學期才放心，有時親自接送上下課，會觀察到有很多家長帶孩子去上課之後，就會在附近咖啡廳等，下課再去接回。

不同於都會區的大眾運輸選擇多，家住中部的陳小姐指出，可以的話還是會盡量選擇大眾運輸工具，有時也會搭計程車，但真的很不方便的時候，還是會騎機車載小孩，她的女兒今年小六，在1至3歲時，因為孩子容易打瞌睡，通常也是背在身上，不過她也想過，如果跌倒的話，大人會壓在小孩身上，不過如果只有這個選項，也是不得不的，「當然沒有家長想要讓自己的孩子處於危險環境」。

另名同樣住在中部的陳小姐提到，女兒年紀小的時候，因為沒有適合的安全帽，只好背在身上，或者在前踏板放一張小板凳給孩子坐，如果可以開車當然最好，不過找停車位是另外一大挑戰。

外送員 大眾運輸 安全帽 小孩

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