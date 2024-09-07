機車車禍兒童站前踏板最危險 上路得靠2動作保平安

機車是許多民眾主要的代步工具，小朋友也都很習慣坐機車，路上三貼、四貼等層出不窮。沒有人願意看到交通意外發生，醫師指出，最常見的兒童傷患，都是處於機車前踏板，加上有些孩子個頭小，可能在跌倒時頭部著地造成外傷、胸腔挫傷或內出血、頸椎與下半身骨折等，嚴重甚至喪命。但很多家長只有騎機車這個交通方式，建議家長幫孩子做好防護措施、慢慢騎，時速不超過40公里。

台灣外科醫學會外傷委員會主任委員林恆甫表示，幼兒機車事故不是非常多，但仍有少數父母讓沒辦法坐在後座的幼兒，待在機車前踏板，畢竟是「肉包鐵」，而這也是最常見的傷患類型，一但發生意外事件，車速快加上沒戴安全帽，往往可能導致非常嚴重的傷害。

大家都知道，發生車禍時最嚴重會導致死亡，林恆甫說，車速是傷勢的重要影響因子，輕微可能是肢體受傷，小朋友如果個子較矮小，一發生碰撞就可能引發頭部外傷，肋骨雖骨架柔軟、不容易斷，但因為保護力也差，即便不易骨折，但胸部挫傷、血胸等，以及下肢的骨折，也都不算太少。

機車是國人使用率相當高的代步工具，路上也常可見到三貼、四貼的狀況，林恆甫表示，最能避免機車意外事故的，當然就是避免用機車載小孩，但這對家長來說相當不方便，只能建議一定要做好保護措施，不要因為5分鐘路程，就僥倖不戴安全帽，也要避免全家都擠在機車上導致超載，否則可能影響車速、視角等。

長庚兒童醫學中心兒少保護中心主任葉國偉也提到，不建議用機車載小孩，尤其要避免站在前踏板，有些家長用腰帶等裝置，把自己跟孩子綁在一起，同樣不太建議，可能因為綁在一起而同時受傷。一般還是要在孩子能採到踏板、抓牢把手時再搭機車，至少是國小以上的年紀再坐機車，最重要的仍是戴安全帽、時速避免超過40公里，畢竟是代步工具，慢慢騎最安全。

受虐性腦傷最常見於2至4個月的嬰兒，因頸部肌肉發育還不成熟，若遭受猛烈、非意外、重複、加減速或旋轉的頭頸部劇烈運動，可能會出現嗜睡、急躁不安、抽筋、意識受損、嘔吐、食慾不振、呼吸異常等情形，程度再嚴重一點，甚至發生顱內出血、視網膜出血的嚴重腦部損傷或死亡等。

至於是否可能因為搭乘機車，導致嬰幼兒出現「虐待性腦傷」，葉國偉表示，除非一直煞車，或快速行駛再急煞，不然正常行駛下不太會碰到，不過還是提醒家長，避免搶快或違規，畢竟速度愈快，愈沒有時間反應，也要戴符合頭顱大小的安全帽。