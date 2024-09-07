兒少交通事故死傷創5年新高 家長只能無奈「肉包鐵」

面臨少子化的台灣，同時是機車大國，審計部報告指出，去年兒少發生交通事故死傷人次突破3萬大關，為5年新高，部分家長為提升孩子的安全，會在後座加裝兒童機車座椅，但目前並無相關檢驗標準和規範可保障其安全性。民團直言，這樣等於把孩子置於相對危險的場域。

衛福部108至111年度死因統計，事故傷害連續4年為兒童非自然死亡的首要死亡原因，也是少年死亡的首要死亡原因，其中因機動車輛交通事故死亡人數338人，占運輸事故死亡人數的88.95%；交通部108至112年度兒少發生交通事故死傷人數，則從108年度的2萬6604人次，增加至112年度的3萬151人次，近5年度兒少交通事故死傷總人數，高達13萬5095人次。

一個孩子要順利出生、平安長大並不容易，靖娟兒童安全文教基金會曾呼籲，5歲以下兒童不適合乘坐機車，執行長許雅荏表示，目前有規定兒童搭乘汽車要使用安全座椅的國家，通常會規定兒童搭乘機車的最低年齡，大概是小腿骨要達40公分，國內數據來看，大概是6至7歲兒童體位的85分位。

站在機車前踏板是明定禁止的，許雅荏說，孩子的腳要能夠踏到踏板，才不容易因為任何的轉彎，或突然煞車而墜落，這也是家長們傾向裝設座椅的考量，因為孩子太小，擔心坐在後座跌落，但這個椅子目前在國內外都沒有相關標準，只「能叫座椅，不能稱為『安全座椅』」，要發展出相對安全的椅子，還需要一番檢討。

許雅荏指出，到底讓小孩坐在固定座椅上的安全性為何，還是要有相關數據支持，把孩子綁在機車上，跟著慣性在地上磨損或滑動，可能不是好策略；歐美和日本等國，會讓小孩穿著防護衣、防護褲、護膝加上安全帽等措施，就如同重機騎士會穿著防摔衣等裝備，盡可能在事故發生時，相對保護身體，畢竟碰撞當下，人車往往是分開的。

大一點的孩子可以坐在機車後座，但嬰幼兒幾乎只能由家長背在身上，許雅荏指出，他們的身體發展還不成熟，最擔心的是沒辦法保護到頸部、頭部，也許不用發生碰撞，只要經過路面一個窟窿的震動，就可能傷到頸部，出現俗稱「嬰兒搖晃症候群」的虐待性腦傷。

但很多家庭可能只有機車代步，許雅荏指出，從兒權團體的角度，這有點把孩子至於相對危險的場域，卻又沒有替代方案，政府應設法增加公共交通設備近便性，或做好婦幼計程車等配套措施。

至於交通事故對兒少造成的傷害，是否屬於疏忽或不當對待，衛福部社會及家庭署代理署長張美美表示，這需要個案式認定，因為生活狀況很多元，例如兒童校外教學，也可能發生交通事故；道路上的狀況多元，家長載孩子發生意外，也不見得一定有疏失，一般交通事故不是車禍就是自撞，同樣要個案認定。

張美美舉例，現行法規沒有規定家長不能騎機車載小孩，如果在路上跌倒導致孩子受傷，但家長有帶孩子就醫，原則上就沒有疏失；但如果騎機車載孩子輕生，當然就違反規定，重點還是動機與後續的處理等。

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