郵局搞烏龍…上萬國軍領「雙倍薪資」 中華郵政道歉了

台中民權路郵局9月5日委辦國軍中部地區財務處撥薪作業時，因重複傳送，有多達1萬0964筆重複入帳，總計多撥付3.8億元，等同有上萬名軍人領到雙倍薪資，在獲報後2小時內追回1萬多筆。中華郵政公司今表示，截至今天營業結束尚有12筆款項、41萬多元尚未回補，中華郵政公司深致歉意並積極檢討改善。

台中郵局代理局長王月珍說，根據程序，薪轉作業傳送後，還要主管覆核，郵局員工在9月3日入帳1萬0694筆後，當天主管已經覆核，但該名員工誤以為檔案刪除沒有成功，因此隔天9月4日再次傳送，結果9月4日是不同主管覆核，導致出現重複入帳。

王月珍說明，國軍薪資是在9月5日0時入帳，郵局是在9月5日上午7時20分，收到國軍通知，立即請總局協助沖銷，在當天上午10時追回1萬545筆，部分薪轉帳戶撥款第一時間已被提領，金額不足，剩149筆沒追回，截至今天營業結束，剩12筆、41萬6953元沒追回。

中華郵政說明，中華郵政薪資轉存作業訂有完整作業流程及內部控制制度，系統作業運作正常，本次發生重複發放是因郵局經辦人員處理薪資轉存檔案時未落實確認資料是否已上傳成功所致，中華郵政公司在事件發生後即就溢發款項沖銷調整，多數款項均已完成溢撥款項沖回，國防部也積極協助通知餘額不足帳戶盡速回補。

中華郵政表示，針對本次事件，中華郵政公司除將強化人員專業教育訓練及加強作業程序面複核機制外，並就資訊系統面研擬新增多項薪資轉存系統防呆機制，避免類此情形再次發生。