「雙小野」宣言 台爵士樂團將登日本最大爵士音樂節

文化部長李遠（筆名小野）今天上午在日本參訪科學未來館，昨晚與横濱市藝術文化振興財團業務執行理事小野晉司在東京進行「雙小野」對談，宣告促成台灣爵士音樂團體明年首度參加日本最大的橫濱爵士音樂節。

李遠與文化部文化交流司司長紀東陽、文化部駐日台灣文化中心官員等一行人上午參訪東京都江東區的科學未來館，他期盼將交流成果帶回台灣，作為國家兒童未來館的參考。他今天結束為期4天的訪日行程。

在訪日行程確定時，李遠即提出，一定要參訪至少一個與國家兒童未來館相關的文化設施。他說，科學加上未來是相當吸引他到訪的因素，「科學」是來自於他學生物的背景，「未來」則是目前台灣正在設計興建國家兒童未來館時一個重要的議題。

未來是什麼？現在設計中的未來到興建完成後還是未來嗎？李遠提到，他與國家兒童未來館設計師伊東豊雄有個共同理念，期盼建構一個「科技與大自然融合的未來館」。至於未來經營，他也深知將是一個更重要的課題，包含是否設置分齡空間、永續經營管理課題等。

科學未來館副館長伊藤洋一回應，博物館提出「跨越性別、年齡、國籍、身心障礙，建構一個對話的平台」作為2030年展望，博物館空間設計歡迎所有參觀者，展覽內容也盡量讓10至18歲年齡層能理解。

但是隨著特展內容會有建議年齡層，例如今天參訪的「我和你」特展適合小學生、「你好！機器人」則建議大人陪伴小孩參觀，甚至有讓大家認識「老年」生活的主題。至於通常得維持10年的常設展，博物館最近開始嘗試運用數位裝置，僅要部分調整內容即可。

李遠提出在未來館完工前設置願景館，讓兒少參與建設過程並提供意見。對此，伊藤洋一說：「是個非常切合實際的作法」。

「雙小野」昨晚在東京知名爵士樂餐廳「BLUENOTE TOKYO」舉行對談並觀賞精湛的表演。兩人希望促成台灣爵士樂團參與明年國際爵士音樂節「橫濱JAZZ PROMENADE」，以及台日長遠的爵士樂交流。

小野晉司也提到，正洽談雲門舞集明年到橫濱、京都、北九州展開巡演，期盼未來與台灣有更多音樂、舞蹈等表演藝術的合作交流。

國際爵士音樂節「橫濱JAZZ PROMENADE」自1993年起，每年10月在橫濱市音樂廳、爵士樂餐廳及街頭舉辦，2023年吸引10萬樂迷朝聖，為日本最大爵士音樂節。

李遠指出，台灣持續從大量的傳統民間田野調查及研究，找到屬於台灣自己音樂的元素，包含相對較為即興的爵士樂，對於生性開朗樂觀的台灣來說，也開始尋找屬於台灣的爵士樂風格。

他表示，「同樣地，在其他文化藝術領域，例如雲門，我們也一直在尋找屬於台灣的特色。」他說，作為文化部長，會努力支持及推動所有文化藝術的合作與交流。

李遠此次訪日最大的任務就是陪伴100年前雕塑家黃土水帶著包括「甘露水」、「歸途」等作品回到它原來的老家東京美術學校（現東京藝術大學）展出。特展名「黃土水與他的時代－台灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」，由國立台灣美術館與東京藝術大學合作策劃。

李遠表示，「甘露水」象徵著台灣，也代表台日之間密切的連結，這次參訪讓他看見台日間文化交流的頻繁及深切，也讓他更清楚文化是幫助尋求自我認同、自信，促成台灣團結的方式。

他表示，文化同時也是讓世界認識台灣的重要途徑。作為身兼創作者身分的文化部長，一定會更加倍、加速支持台灣所有的藝文產業及工作者，並且陪伴大家走向國際，讓世界看見台灣。

特展於5日舉行開幕式，日本大報社「每日新聞」5日晚報頭版與4版、7日早報藝文版，分別介紹黃土水展，以及李遠參與開幕式時提到，台灣正推動「重建台灣藝術史」計畫，期盼透過此次展出，加深台日文化合作及交流。