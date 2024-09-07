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明2地整天有雨！下周持續受低壓帶影響 各地降雨情形一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署指出，明天低氣壓接近台灣，各地天氣不穩定，北部及東半部都有降雨機會，午後各地仍有局部雷陣雨，甚至大雨發生機率，中南部雨勢恐一路下到晚上。本報資料照片
中央氣象署指出，明天低氣壓接近台灣，各地天氣不穩定，北部及東半部都有降雨機會，午後各地仍有局部雷陣雨，甚至大雨發生機率，中南部雨勢恐一路下到晚上。本報資料照片

中央氣象署指出，明天低氣壓接近台灣，各地天氣不穩定，北部及東半部都有降雨機會，午後各地仍有局部雷陣雨，甚至大雨發生機率，中南部雨勢恐一路下到晚上。下周一、周二低壓影響，北部及東北部降雨增多，且不定時有短暫陣雨或大雨，花東地區則為局部短暫雨，中南部為午後雷陣雨。

氣象署預報員張承傳表示，明天低氣壓接近台灣，各地天氣不穩定，環境為東北偏東風，北部及東半部都有降雨機會，午後各地仍有局部雷陣雨，甚至大雨發生機率，中南部雨勢恐一路下到晚上。溫度方面，明各地高溫約32至34度，另外，南部沿海地區、恆春半島、蘭嶼、綠島及澎湖要留意長浪。

張承傳指出，下周一、周二低壓影響，低壓從北部海面通過機率大，北部及東北部降雨增多，且不定時有短暫陣雨或大雨，花東地區則為局部短暫雨，中南部為午後雷陣雨。下周三低壓遠離，北部及東北部降雨減少，但仍有局部短暫雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

張承傳表示，周四台灣還是在低壓帶環境，東半部有局部短暫雨，西半部為多雲午後雷陣雨。另外，菲律賓東方海面仍為大低壓帶，有些熱帶擾動發展可能，後續動向要持續觀察。

氣象署

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