仍有41萬元尚未回補…郵局重複撥薪國軍逾3.8億元 中華郵政回應了

台中民權路郵局9月5日進行國軍中部地區財務處撥薪作業時，因重複傳送，有多達1萬0964筆重複入帳，總計多撥付3.8億元。中華郵政公司今表示，截至今天營業結束尚有12筆款項、41萬餘元尚未回補，未來除將強化人員專業教育訓練及加強作業程序面複核機制外，並就資訊系統面研擬新增多項薪資轉存系統防呆機制。

中華郵政公司指出，此案為國防部中部地區單位委託郵局辦理官兵薪資發放，在發放過程中因郵局同仁作業疏失，以致重複誤發。該公司薪資轉存作業訂有完整作業流程及內部控制制度，系統作業運作正常，此次非屬系統面問題，主因郵局經辦人員處理薪資轉存檔案時未落實確認資料是否已上傳成功，誤認原上傳批次失敗，故又建檔同一批次發放資料。

郵政公司表示，事件發生後即就溢發款項進行沖銷調整，除少部分帳戶已提領，致餘額不足，無法調整外，多數款項均已完成溢撥款項沖回，國防部也積極協助通知餘額不足帳戶盡速回補，截至今天營業結束尚有12筆款項、41萬餘元尚未回補。

郵政公司指出，未來除將強化人員專業教育訓練及加強作業程序面複核機制外，並就資訊系統面研擬新增多項薪資轉存系統防呆機制，避免類此情形再次發生。