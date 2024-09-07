行人死亡不減反升 「天竺鼠車車」開進國道服務區宣導

根據交通部統計，今年上半年行人死傷不減反升，主因「車不讓人」及「行人任意穿越馬路」。遠通電收響應交通部「交通安全月」，今攜手高速公路局、靖娟兒童安全文教基金會等單位於國5蘇澳服務區舉辦「大手牽小手、停讓安全行『國道安全駕駛同樂會』」，透過人氣卡通「天竺鼠車車」進行宣導。

交通部政務次長陳彥伯今出席活動致詞時表示，今年截至目前交通事故死亡人數為1482人，較去年同期降低9%雖然符合年死亡率降低7%的目標，但距離2030年死亡人數減半的目標仍有一段距離；此外，今年行人死亡人較去年高出10人，主因就是「車不讓人」及「行人任意穿越馬路」。

陳彥伯指出，交通部積極宣導「車輛慢看停、行人安全行」之外，也將與靖娟基金會扎根安全教育，共同推廣交通安全「孫子兵法」，鼓勵小朋友們能多加利用所學習到的交安知識，以孫子的身分，提醒爺爺奶奶等長輩注意交通安全，共同邁向零死亡願景。

遠通電收總經理張永昌表示，遠通電收與遠創智慧uTagGo致力運用數位科技打造綠色行車生態圈及關懷交通弱勢族群。除了持續與靖娟基金會合作製作「兒童交通安全繪本電子書」，也攜手弘道老人福利基金會舉辦「高齡道安種子培力營」，將道安的種子散播至全齡族群。

高公局長趙興華也說，除了服務區內道路遵循人本交通規劃得更加完善，也呼籲民眾行駛國道遵守「四不一要」原則，包括不要超速、不要疲勞分心、不要酒駕及要繫好安全帶。因為根據最新統計，今年上半年酒駕死傷也有34件，國道因駕駛疲勞、分心造成自撞事故達2295件，釀成13死及339傷非常嚴重。